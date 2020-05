In articol:

Mama Margheritei de la Clejani a protestat în stradă într-un mod original. În 2011, s-a relatat că Viorica și Ioniță Manole și-au ridicat o vilă în cartierul Dristor, cu două etaje, patru dormitoare, trei băi şi un living, investiţia depăşind 150.000 de euro. “E o casă foarte frumoasă, e pe pofta inimii mele", a declarat Viorica de la Clejani. (vezi cât de bogați sunt, de fapt, părinții Margheritei)

Citeste si: Viorica de la Clejani a slabit enorm! Ce dieta a tinut

Citeste si: VIDEO | Iubitul Margheritei, adeptul drogurilor

Citeste si: Viorica de la Clejani a ajuns la psiholog din cauza fiicei sale, Margherita. Mesaj tranșant pentru iubitul fetei!

Un an mai târziu, lângă vilă a început construcția unui bloc, lucru care a deranjat-o enorm pe mama Margheritei. Ea a ieșit în stradă să protesteze. “Viorica de la Clejani s-a imbracat in bloc si s-a dus la primarul Sectorului 3 pentru a se plange de problemele pe care le are in cartier. Cantareata si-a pus o rochie si o palarie imprimate cu blocul care se construieste langa casa ei si a urlat prin tot Bucurestiul ca ea e "Noul Dristor", a relatat presa.

Mama Margheritei de la Clejani a protestat în stradă: “Eu ce mă fac, că mi-au furat soarele!?"

“Eu ce ma fac, ca mi-au furat soarele, eu nu mai am soare in curte. Nu ma las, voi fi a doua Ioana D'Arc”, spunea Viorica. „Sunt noul Dristor. Am un bloc pe cap. Asta e noua arhitectura a Bucurestiului: bloc, casa, bloc casa”, a spus Viorica. Cantareata s-a urcat cu greu in masina, iar pe drum a fost nevoita sa-si dea „etajele” jos. Ajunsa la primarie, Viorica s-a apucat de plans. Traumatizata de constructia care-i tulbura linistea zilnica, ea i-a spus primarului ca o ia razna.”, a declarat Viorica.

„Am innebunit la cap. O iau razna. Am distrus ouale pe ei. Le-am facut si mici ca sa nu mai lucreze sa ma pot odihnesc sa merg la concert”, a mai spus Viorica Manole. Margherita, fata Clejanilor, a revenit zilele trecute în prim-plan după ce a provocat un accident. Mai mult, ea riscă un dosar penal pentru consum de substanțe interzise.