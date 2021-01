Drama Roxanei Ciuhulescu! Vedeta a decis să spună totul: ”Agățându-mă de speranțe și așteptând veștile medicilor”

In articol:

Roxana Ciuhulescu le-a dezvăluit tuturor pe blogul său personal câteva dintre momentele dureroase din viața sa. Roxana Ciuhulescu a susținut că anul 2017 a fost un an destul de greu pentru ea. Mai exact, în anul 201, bunica vedetei s-a stins din viață, după ce ajunsese la Terapie Intensivă.

Citeste si:Cum arata Roxana Ciuhulescu in costum de baie, la doar o luna dupa ce a nascut

„Pentru cei care spun că 2020 a fost un an greu, vă spun eu cum a fost 2017 pentru mine! Anul 2017, pentru mine, a început pe holurile Terapiei Intensive, din cadrul Spitalului Militar. Mămăița mea era în stare gravă, intubată iar eu eram zilnic acolo, agățându-mă de speranțe și așteptând veștile medicilor de la ATI”, a scris Roxana Ciuhulescu.

Citeste si: Au găsit “comoara scufundată a lui Churchill”. Lovitura care a schimbat istoria! - evz.ro

Citeste si: Studenta găsită moartă în Iași avea în buzunar un bon fiscal de la Dedeman. Ea a cumpărat colierele care au ucis-o EXCLUSIV - bzi.ro

Insomiile și grijile lăsaseră deja urme pe chipul ei

De asemenea, vedeta a mai povestit că insomiile și grijile lăsaseră deja urme pe chipul ei. Iar părul și-l pierdea treptat. Roxana Ciuhulescu cunoștea rudele celor internați, iar locul acela îl putea străbate și legată la ochi.

„În spatele ușilor ATI, când auzi aparatul de monitorizare, inima “piu-piu-piu”, nu-ți rămâne decât să te rogi ca sunetul incontinuu să nu fie de la cel drag al tău. Mirosul de dezinfectant mi-a rămas multă vreme în mâini, în nări și aveam impresia că și parfumul meu mirosea a dezinfectantul acela. Acum, în pandemie, mi-am readus aminte cum era atunci: mirosul ăla m-a urmărit multă vreme.

Citeste si:Roxana Ciuhulescu a ajuns la capătul puterilor: „Dărâmată fizică și mental...”

La final de ianuarie, într-o zi de luni, am alergat prin tot orașul ca să prind ora 16:00 lângă ea. Am avut o premoniție. Deși era în aceeași stare, i-am șoptit ceva la ureche, am îmbrățișat-o și am ieșit. Câteva ore mai târziu, aveam să mă țin de uși, să-mi jelesc Mămăița. Mă alina doar gândul că suferința ei luase sfârșit și acum era liniștită. Era deja cu îngerii.” a scris Roxana Ciuhulescu.