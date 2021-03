Drama unei concurente de la Chefi la cuțite 2021. A fost violată și a vrut să se sinucidă. „Mama îi spunea polițistului că doar caut atenție”

In articol:

Emisiunea fenomen Chefi la cuțite a început duminică, 28 februarie. Audițiile din primul episod al sezonului 9 au adus în atenția telespectatorilor dramele, dar și poveștile incredibile de viață ale concurenților.

Drama unei concurente de la Chefi la cuțite 2021

Andreea Climatiano locuiește în Ilfov și a venit la Chefi la cuțite pentru a prezenta juraților un preparat tradițional pe care îl gătea bunica ei. Ea a obținut două cuțite din partea chefilor Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iar astfel a trecut în etapa următoare.

În vârstă de 20 de ani, tânăra a povestit prin ce momente grele a trecut și cum au marcat-o pentru totdeauna. Andreea Climatiano a suferit abuzuri din partea mamei sale, care au început după ce bunica ei a decedat în urmă cu câțiva ani. Comportamentul părintelui său au făcut-o pe aceasta să plece de acasă și să pornească singură la drum.

Andreea Climatiano, concurentă la Chefi la cuțite 2021

Mai mult, ea spune că a fost abuzată la vârsta de 14 ani și nici în prezent nu a putut să treacă peste acel eveniment. „După ce bunica a murit s-a schimbat totul, a fost foarte greu, am rămas doar cu mama și nu mă înțelegeam deloc cu ea. Nu mai aveam pe nimeni care să mă creadă și să mă protejeze.

Am avut foarte multe momente în viață în care nici nu îmi puteam să îmi imaginez că voi ajunge la 20 de ani, aveam persoane în jur care formau un mediu toxic și mi-a fost ușor să îmi fac o lume în care eu nu aveam vreun sens. Am crescut repede, după ce a murit bunica mea am rămas cu mama. Când se enerva devenea abuzivă fizic și psihic.

Am plecat de acasă la 17 ani, a fost destul de greu, dar am reușit să o fac și a fost cea mai bună decizie. Am fost abuzată sexual în clasa a 8-a. O perioadă lungă am încercat să nu îmi aduc aminte de asta. Am fost la psiholog, am fost la Poliție, am dat declarații. Într-o zi am auzit-o pe mama spunându-i polițistului că doar caut atenție”, a mărturisit Andreea Climatiano în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”.

În prezent, Andreea Climatiano a reușit să-și găsească fericirea alături de un bărbat cu 47 de ani mai mare decât ea, despre care spune că este prietenul ei cel mai bun. „Iubitul meu are 67 de ani, dar sincer nu contează vârsta, îmi place să spun că dintotdeauna am avut un suflet bătrân. Am început să vorbim online, am ieșit la o cafea și cam asta a fost. A fost foarte interesant, e practic cel mai bun prieten pe care aș fi putut să-l am vreodată”, a mai spus tânăra.

Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, program TV

Schimbări importante au avut loc în grila de programe a postului de televiziune. Sezonul 9 Chefi la cuțite va fi difuzat de trei ori pe săptămână, de duminică până miercuri. Programul emisiunii arată diferit în acest sezon, iar telespectatorii vor putea urmări show-ul în fiecare duminică de la ora 20:00, iar luni și marți de la ora 20:30.

Gina Pistol, alături de jurații Chefi la cuțite

Cine este Speak, co-prezentatorul Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Speak, pe numele real Ștefan Sprianu, este un tânăr din Bacău care a reușit să devină un cântăreț cunoscut, odată cu mutarea la București, în anul 2007. Alex Velea l-a inițiat în lumea muzicii, iar de atunci artistul a scos hit după hit. De altfel, unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „Lasă-mă-mi place”, „A lu mamaia”, „Gelozia”, care s-au auzit la toate posturile de Radio din România.

În vârstă de 34 de ani, Speak este un artist desăvârșit și continuă să surprindă prin noile provocări pe care le acceptă. Trecerea la televiziune a făcut-o treptat, după ce a participat la mai multe concursuri televizate.

Carismatic și mereu cu zâmbetul la purtător, cântărețul a bifat câteva realizări importante în spațiul media. După ce a fost co-prezentator la „Vorbește lumea” de la Pro TV, Ștefan Sprianu o va asista pe Gina Pistol la Chefi la cuțite, sezonul 9, de la Antena 1.