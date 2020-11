Drama unui bărbat crescut la orfelinat! A fost despărțit de frații lui, așa că a decis să adopte 5 copii pentru a nu fi separați

Robert Carter și cei 5 copii

Robert Carter, un bărbat în vârstă de 29 de ani, a făcut un gest total neașteptat. El a fost crescut la casa de copii, așa că a decis să adopte 5 cinci frați care erau crescuți într-un orfelinat, tocmai pentru a nu fi separați. Drama prin care a trecut tânărul.

Bărbatul crescut la orfelinat care a adoptat cinci frați

Individul locuiește în Cincinnati, Ohio, Statele Unite ale Americii și susține că a trecut prin momente dificile, atunci când a fost despărțit de frații lui. El nu a vrut ca frații să nu fie despărțiți și i-a adoptat pe toți cinci. Din 30 octombrie, Robert Carter este tată pentru Marionna (10 ani), Robert Junior (9 ani), Makayla (8 ani), Giovanni (5 ani) și Kiontae (4 ani).

Se pare că tânărul avea doar 12 ani în momentul în care a ajuns la orfelinat și a fost separat de ceilalți 8 frați ai săi. În anul 2018, el a luat în plasament trei frați, însă în momentul în care a aflat că aceștia sunt, de fapt, cinci, a mers și a făcut tot posibilul pentru a-i adopta și pe ceilalți.

Robert Carter și cei 5 frați

„Am știut dintotdeauna că vreau să adopt pentru că eu însumi am crescut într-un orfelinat. Mai mult decât atât, mi-am descoperit orientarea sexuală de foarte tânăr (n.r. – Robert a declarat că este gay) așa că am știut că va trebui să adopt dacă voiam să am copii.”, Robert Carter.

Robert a fost unul din 9 copii și a ajuns într-un centru de plasament când unul dintre frații săi avea doar 2 ani. El a reușit să își revadă frații abia când a împlinit vârsta de 16 ani. „Știam durerea de a fi separat de frați atât de bine încât nu am vrut ca și ei să treacă prin așa ceva”, a adăugat bărbatul.