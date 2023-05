Drumul spre celebritate. Află poveștile de succes ale celor mai iubiți actori din serialele turcești

In articol:

Serialele turcești sunt producții de televiziune care sunt realizate și difuzate în Turcia, dar care s-au bucurat de popularitate și succes la nivel internațional, inclusiv în țări precum România.

Aceste seriale au devenit populare datorită poveștilor lor emoționante, a calității producției, a actorilor talentați și a coloanei sonore impresionante. De asemenea, ele oferă o perspectivă asupra culturii turce și a tradițiilor acestei țări.

Serialele turcești acoperă o varietate de genuri, inclusiv dramă, romance, acțiune, istorie, și pot fi în general foarte lungi, cu zeci de episoade sau chiar sute. Ele sunt difuzate pe canalele de televiziune turcești și apoi sunt difuzate pe canalele internaționale de televiziune.

Alp Navruz

Alp Navruz este un actor turc născut pe 15 ianuarie 1990. Alp Navruz a cunoscut celebritatea datorită carierei sale de actor în serialele turcești. El a devenit cunoscut publicului larg după ce a jucat în serialul turcesc „Povestea de pe insulă” alături de actrița Ayça Ayşin Turan.

Rolul său în acest serial a adus o mare popularitate și a atras atenția asupra lui Alp Navruz, dându-i o oportunitate de a juca în alte seriale turcești și de a-și extinde baza de fani.

De asemenea, el a mai jucat in seriale turcești precum „Yürek Çıkmazı”, „Secret of an angel”, „Ask Laftan Anlamaz” și „Fiicele doamnei Fazilet”,

În afară de cariera sa de actor, Alp Navruz este si model și are o prezență activă pe rețelele de socializare.

Barış Arduç

Barış Arduç este un actor turc născut pe 9 octombrie 1987 în Münsterlingen, Elveția.

El și-a început cariera în actorie în anul 2011, dar și-a câștigat popularitatea în Turcia și în străinătate în ultimii ani, datorită rolurilor sale din serialele turcești de succes.

Barış Arduç a devenit cunoscut publicului larg prin rolurile sale din seriale turcesti precum "Kiralık Aşk" (2015-2017), în care a jucat rolul lui Ömer İplikçi, și „Çukur”, în care a jucat rolul lui Arik. Aceste roluri l-au făcut foarte popular în Turcia și în alte țări, cum ar fi Grecia, Bulgaria, România, unde serialele turcești au câștigat o mare popularitate.

În afară de cariera sa de actorie, Barış Arduç este și un model și un ambasador al unor branduri cunoscute.

Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli este un actor turc, născut la data de 25 august 1990. Este cunoscut mai ales pentru roluri din seriale precum Suleyman Magnificul, Trădarea și altele. Acum lucrează împreună cu Hazal Kaya la un nou serial numit Maral.

Aceste roluri l-au făcut foarte popular în Turcia și în alte țări, cum ar fi Grecia, Bulgaria, România și alte țări din Europa de Est.

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ este un actor turc, dar și un fost baschetbalist. Acesta s-a născut pe 27 octombrie 1983 în Adana, Turcia. El a început cariera sa ca model și a câștigat concursul de frumusețe Best Model of Turkey în 2002 și apoi Best Model of the World în 2003.

Kıvanç Tatlıtuğ a devenit cunoscut ca actor în 2005, când a jucat rolul principal în serialul turcesc "Iubire de argint", care a devenit un succes imens în Turcia și în alte țări din Orientul Mijlociu și Europa.

De atunci, a jucat în mai multe seriale și filme, devenind unul dintre cei mai populari și apreciați actori turci din industria cinematografică și de televiziune.

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin este un actor turc născut pe 4 iunie 1987 în Istanbul, Turcia. A absolvit liceul în Istanbul și după a urmat studii în SUA.

Acesta a debutat în actorie în anul 2013, când a jucat un rol minor în serialul turcesc "Güneşi Beklerken". Primul său rol principal a venit în 2014, când a jucat în serialul "A matter of honor". Acesta a fost urmat de alte roluri principale în seriale turcești.

În 2020, Kerem Bürsin a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din serialul turcesc "Sen Çal Kapımı" (în traducere, "Bate la ușa mea"), în care a jucat alături de actrița Hande Erçel.

Serialul a avut un succes imens în Turcia și a devenit popular și în alte țări, inclusiv în România. Ulterior, Kerem a mai jucat în alte producții turcești și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori turci ai momentului.

Burak Deniz

Burak Deniz este un actor turc născut pe 17 februarie 1991 în Istanbul, Turcia și și-a dorit să devină actor încă de mic.

Acesta a debutat în actorie în 2011, când a jucat un rol minor în serialul turcesc "Kolej Günlüğü". Primul său rol principal a venit în 2013, când a jucat rolul lui Burak Topçuoğlu în serialul TV „Kaçak.". Acesta a fost urmat de alte roluri principale în seriale turcești precum "Medcezir", "Tatlı Küçük Yalancılar" și "Şeref Meselesi".

În 2016, Burak Deniz a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din serialul turcesc "Ask Laftan Anlamaz" (în traducere, "Dragostea nu înțelege cuvintele"), în care a jucat alături de actrița Hande Erçel. Serialul a avut un succes imens în Turcia și a devenit popular și în alte țări, inclusiv în România.

Ulterior, Burak a mai jucat în alte producții turcești și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori turci ai momentului.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül este o actriță turcă născută pe 20 august 1992 în Istanbul, Turcia. A început să joace în seriale turcești încă de la vârsta de 16 ani, debutul său fiind în serialul "İlk Aşk" în 2006, în care a interpretat un rol minor.

Primul său rol principal a venit în 2011, când a jucat în serialul "Araf". Acesta a fost urmat de alte roluri principale în seriale turcești precum „Senden Bana Kalan”, „Kara Sevda” și „Ah Belinda”.

În 2015, Neslihan Atagül a devenit cunoscută la nivel internațional datorită rolului său din serialul turcesc "Kara Sevda" (în traducere, "Dragoste infinită"), în care a jucat alături de actorul Burak Özçivit.

Serialul a avut un succes imens în Turcia și a devenit popular și în alte țări, inclusiv în România. Ulterior, Neslihan a mai jucat în alte producții turcești și a devenit una dintre cele mai populare și apreciate actrițe din Turcia.

Özge Yağız

Özge Yağız este o actriță, care s-a născut pe 26 septembrie 1997, în Istanbul, Turcia. Ea a devenit cunoscută în întreaga lume pentru rolul principal pe care l-a interpretat în serialul turcesc de televiziune intitulat „Yemin”.

Özge Yağız a absolvit Facultatea de Științele Comunicării din cadrul Universității Bașkent. Ea a jucat într-o serie de filme și seriale turcești înainte de a fi distribuită în rolul principal al serialului „Sol Yanım”, în 2020.

Totodată, Özge Yağız a jucat și în alte seriale de televiziune turcești, cum ar fi "İçimizden Biri" și "Baba”.

Hande Erçel

Hande Erçel, este o actriță de origine turcă și model, născută pe 24 noiembrie 1993, în Bandırma, Turcia. Este sora mai mică a lui Gamze Erçel. În prezent interpretează personajul Eda Yildiz, în serialul Sen çal kapimi alături Kerem Bürsin.

Hande Erçel a devenit cunoscută în primul rând ca model, după ce a câștigat titlul de Miss Turcia în anul 2012, la vârsta de 19 ani. Mai târziu, ea a început să lucreze ca actriță și a avut roluri în seriale TV turcești populare.

Hande Erçel a devenit extrem de populară în Turcia și în afara țării, datorită talentului său de a interpreta diferite personaje și de a se adapta la diverse roluri. Ea a câștigat un număr mare de fani în întreaga lume și este considerată una dintre cele mai frumoase femei din Turcia.

Cansu Dere

Cansu Dere este o actriță, model și fostă Miss Turcia, fiind născută pe 14 octombrie 1980 în Ankara, Turcia. Ea a studiat arheologia și istoria artei la Universitatea din Istanbul, însă și-a îndreptat ulterior cariera spre actorie și modelling.

Cansu Dere a început să devină cunoscută în Turcia în 2006, când a jucat în serialul TV "Metro Palas". Ulterior, ea a apărut în mai multe seriale turcești de succes, printre care "Ezel", "Muhteşem Yüzyıl", "Sila" și "Anne". De-a lungul carierei sale, Cansu Dere a primit multiple premii pentru performanțele sale actoricești.

Pe lângă cariera sa actoricească, Cansu Dere a fost și imaginea unor mărci importante precum L'Oreal Paris, Max Factor și Pantene.

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün este o actriță turcă născută pe 5 iulie 1982 în Istanbul. Ea și-a început cariera în lumea modei la vârsta de 21 de ani. În 2003, a început să joace în reclame și a apărut apoi în roluri mici în seriale TV. Dar a devenit cunoscută după rolul principal din serialul "Asi" din 2007, care a fost un succes imediat în Turcia și în întreaga lume.

De atunci, Tuba Büyüküstün a jucat în multe alte seriale și filme, câștigând numeroase premii și nominalizări pentru performanțele sale artistice. Ea este cunoscută pentru frumusețea sa distinctivă și abilitățile sale actoricești remarcabile.

Tuba Büyüküstün a devenit cea mai bine plătită actriță din Turcia datorită popularității sale uriașe și a talentului său. Ea a jucat în seriale de succes. În 2020, ea a interpretat-o ​​pe Mara Branković în documentarul de pe Netflix: Rise of Empires: Ottoman.

Pe lângă cariera sa de actorie, Tuba Büyüküstün este, de asemenea, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul umanitar. Ea a făcut donații pentru ajutorarea refugiaților din Siria și a lucrat cu organizații non-guvernamentale pentru a ajuta persoanele care trăiesc în sărăcie sau care au nevoie de ajutor medical.