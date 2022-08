In articol:

Dubai este destinația de vacanță preferată de o mulțime de români. Vezi când e cel mai bine să pleci în vacanță în Emiratele Arabe din punct de vedere al vremii!

Dubai este destinația preferată de o mulțime de români

Orașul Dubai a devenit destinația preferată de vacanță a românilor de câțiva ani buni. Această destinație este una dintre cele mai luxoase, exotice și impresionante din întreaga lume.

Dubai este cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite și este chiar capitala emiratului Dubai, unul dintre cele șapte emirate care formează țara. Totodată, menționăm că orașul este situat în Golful Persic, în apropiere de Oman, Arabia Saudită și Qatar. Acolo locuiesc undeva la două milioane de locuitori, dintre care 80% străini.

Dubai – destinația preferată de o mulțime de români. Când e cel mai bine să pleci în vacanță în Emiratele Arabe [Sursa foto: PixaBay]

În luxosul oraș puteți vedea cea mai înaltă structură construită de om pe Pământ, care are o înălțime de 828,141 metri. Este vorba despre „Burj Khalifa”. În plus, dacă mergeți în Dubai puteți vedea „Dubai Mall”, cel mai mare mall de pe planetă. În interiorul său se află Centrul „Aquarium and Discovery”, dar și „Ski Dubai”, o pârtie de schi de interior cu zăpadă artificială (22.500 de metri pătrați).

Când e cel mai bine să mergi în vacanță în Dubai

Dubai este una dintre cele mai vizitate și îndrăgite destinații de vacanță. Astfel, dacă mergi pentru prima dată în Dubai, trebuie să știi că temperatura apei se situează în tot timpul anului între 21 și 32 de grade Celsius.

Acest lucru înseamnă că te poți bucura de apa Golfului Persic tot anul, însă luna ianuarie nu e tocmai potrivită pentru înot. Deci, pentru Dubai , perioadele aprilie-mai și septembrie sunt considerate sezoane de tranziție între anotimpurile cald și rece.

Totodată, un alt amănunt pe care trebuie să îl știi este despre razele ultraviolete. Conform libertatea.ro, în lunile de vară soarele strălucește în medie 10- 11 ore pe zi, iar în restul timpului, doar 8 ore. Cele mai bune luni pentru a-ți petrece concediul în Dubai sunt: noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie și aprilie. În intervalul decembrie- aprilie, turiștii au parte de valori termice de 24 până la 32 de grade Celsius, cu până la 10 ore de soare și nopți destul de răcoroase.

