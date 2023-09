Dublă sărbătoare în familia lui Tzancă Uraganu! Artistul își sărbătorește iubita, dar și pe fiica pe care o au împreună: „Am și eu două Măriuțe”

In articol:

Tzancă Uraganu trăiește, cu siguranță, cea mai frumoasă perioadă din viața lui! Artistul nu numai că se bucură de un succes răsunător în plan muzical, căci piesele lui se află întotdeauna în topurile preferințelor publicului, dar are și o familie împlinită, căci, în urmă cu doar câteva luni, a devenit tătic pentru a treia oară.

Tzancă Uraganu, urare specială pentru femeile din viața lui

Astăzi, manelistul are două motive de bucurie, fiindcă două dintre cele mai importante persoane din viața lui își sărbătoresc ziua de nume.

Alina Marymar, iubita lui Tzancă Uraganu, dar și fetița pe care cei doi o au împreună, Anastasia Maria, își sărbătoresc astăzi ziua de nume. Cântărețul de manele este în al nouălea cer de când a devenit tătic pentru a treia oară și nu se sfiește niciodată să le arate iubitei lui, dar și micuței Anastasia, cât de mult le iubește. Cu ocazia acestei zile speciale, artistul le-a transmis celor două femei extrem de importante din viața lui un mesaj de-a dreptul înduioșător.

„Am și eu două Măriuțe. La mulți ani cu numele Măriuțele mele!!!”,

a fost urarea pe care Tzancă Uraganu le-a făcut-o iubitei lui și fetiței pe care cei doi o au împreună.

Tzancă Uraganu le-a transmis un mesaj emoționant iubitei lui și fetiței pe care cei doi o au împreună [Sursa foto: Instagram]

Alina Marymar, îngrijorată pentru starea de sănătate a fetiței sale

În urmă cu două luni, iubita lui Tzancă Uraganu a adus o fetiță perfect sănătoasă și l-a făcut pe artist tată pentru a treia oară, căci bărbatul mai are un băiat și o fată dintr-o relație anterioară.

Însă, momentele de bucurie s-au transformat rapid în unele de panică pentru Alina Marymar, căci aceasta și-a făcut griji atunci când a observat că micuța Anastasia nu prea mai mănâncă. Iubita cântărețului de manele a mers rapid la pediatru, însă a vrut să le povestească totul și fanelor ei din mediul online, cerându-le și acestora ajutorul.

„Vă mulțumesc mămicilor pentru recomandări! Am făcut sondajul chiar dacă m-am consultat și cu pediatra. Vreau să văd și părerile voastre. De când am născut-o în prima zi i-au administrat laptele(...) (nu mi-au spus de ce acest tip de lapte doar mi-au spus că este foarte, foarte bun) și am continuat cu el și acasă până în prezent aceeași formulă, a mers foarte bine, a luat în greutate dar ce m-a făcut să mă gândesc să îl schimb este faptul că de 4-5 zile nu mai mănâncă 90 ml la fiecare masă, are 2-3 mese de 90 ml, restul 60ml, 70 ml pe zi...în loc să mărim doza ea mănâncă mai puțin...și am auzit că ar putea fi din cauza laptelui...voi ce părere aveți?”, a scris Alina Marymar pe Instagram.