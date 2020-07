La Asta-i Romania!, Romania, in pragul unei crize economice?

Pandemia a schimbat radical vietile romanilor, sute de mii de oameni s-au trezit someri si nevoiti sa se descurce cu bani putini. Statisticile sunt ingrijoratoare: 3 din 10 romani sunt afectati de pandemie din punct de vedere financiar. Mai grav este ca aproape jumatate dintre manageri iau in calcul o serie de noi disponibilizari in perioada imediat urmatoare. Si, peste toate acestea, romanii trebuie sa se astepte la valul de scumpiri care se anunta, asa cum avertizeaza specialistii.

Chiar daca oficial, preturile la alimente au crescut cu doar 7 la suta, in buzunarele romanilor golul e tot mai mare de la o luna la alta. Alimentele de baza, legumele si fructele sunt cele care s-au scumpit cel mai mult in aceasta perioada; mai intai, din cauza pandemiei, apoi din cauza secetei urmata de ploile abundente din luna iunie. Toate acestea se reflecta direct la raft, dar si in bugetul de zi cu zi.

Bulversata din cauza pandemiei cu noul coronavirus, industria alimentara joaca dupa alte reguli fata de anul trecut. Totul se reflecta, la final, in preturi, care au crescut.

Si nu e decat inceputul unui tavalug de cresteri, avertizeaza economistii. In urmatoarele luni, pretul alimentelor ar putea creste din nou, incepand cu laptele, carnea, ouale si painea, care s-ar putea scumpi chiar si cu 10 la suta.

