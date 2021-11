Duminica, de la ora 11:00, in emisiunea "Apel la consilier", cu Eva Pavel

Dupa o interventie chirurgicala complexa, un pacient trebuie sa verifice periodic statusul medical. Monitorizarea starii de sanatate si a evolutiei bolii sunt doua elemente extrem de importante pentru imbunatatirea starii pacientului. Catalin Botezatu a trecut printr-o experienta care l-a ajutat enorm, dupa ce a inceput sa se confrunte cu o serie de probleme de sanatate. Duminica aceasta, de la ora 11:00, Eva Pavel, consilierul medical international, ne invita sa urmarim parcursul pe care il are Catalin Botezatu, intr-un spital din strainatate, la un control medical de monitorizare.

“Eu te-am cunoscut intr-un spital si pentru mine ai fost asa, ingerasul meu pazitor … sunt emotionat! (…) Dintr-o data m-am trezit cu niste dureri carora nu le dadeam de cap si ai aparut tu (referire la consilierul medical international Eva Pavel n.r.). Comunicare a devenit atat de facila si totul s-a limpezit, pentru ca nicio secunda nu mi-as fi dat seama ca durerile mele de cap sunt din cauza faptului ca aveam grave probleme la inima. Un consilier, la timpul potrivit, face toti banii, as putea spune J ”, este parte din confesiunea pe care o face Catalin Botezatu, consilierului medical Eva Pavel, si telespectatorilor, in cadrul editiei de duminica aceasta.

Catalin Botezatu a vrut sa afle din timp care sunt problemele medicale pe care trebuie sa le rezolve, acesta fiind monitorizat in permanenta, primind un

diagnostic corect si in timp util. Catalin Boteazatu, acum in varsta de 54 de ani, a fost operat de cancer la colon, in urma cu doi ani, iar acum, creatorul de moda doreste sa faca investigatii.

Care este starea de sanatate a indragitului creator de moda Catalin Botezatu, cum a ajuns intr-un spital si cum se simte acum, putem afla in duminica aceasta, de la ora 11:00, intr-o noua editie “Apel la consilier”, cu Eva Pavel, la Kanal D.