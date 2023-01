Duminica, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”, Casa din vis a devenit acasa

Duminica, de la ora 14:30, emisiunea “Asta-i Romania!” continua povestea, prezentata in urma cu aproximativ doua luni, a celor cinci copii, din Tataru, Prahova, condamnati din fasa sa lupte pentru supravietuire. Abandonati de mama si crescuti cu greu de tata intr-un adapost care numai casa nu se putea numi, copiii se rugau la icoana sa nu le mai fie frig. Dormeau inghesuiti intr-o singura camaruta, cu acoperisul gaurit, cu pamant pe jos si pereti prin care intra ploaia si gerul.

Cazul lor sfasietor a impresionat mii de oameni, dar unul singur a ales sa ii scoata la lumina, si sa le faca o casa asa cum merita, pentru ca sa aduci zambetele pe chipurile unor copii sarmani si sa le dai motive sa cunoasca fericirea pentru prima data in viata lor este, poate, tot ce te implineste ca om.

Pentru ei, viata parea mai mult un blestem decat o binecuvantare. Si totusi, din camaruta aceea sinistra, se auzeau in fiecare seara rugaciuni soptite intr-un glas – undeva in sufletul lor micutii stiau ca cineva acolo sus ii asculta si are grija si de ei.

Rugaciunile lor au ajuns acolo unde trebuie, in ceruri si apoi in sufletele oamenilor buni care au pus mana de la mana si le-au facut rai celor cinci frati.

Tot duminica, prin intermediul “Asta-i Romania!” mergem intr-unul dintre cele mai pitoresti sate de munte, acolo unde-l vom cunoaste pe ultimul mester in lemn, Stoian Zenofe. O viata intreaga si a petrecut-o in micul atelierul de tamplarie, unde si-a modelat sufletul precum bucatile de lemn care i-au trecut prin mana.

Astazi barbatul a ramas singur cu salbaticiunile intr-un loc din care oamenii au plecat.

