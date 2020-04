In articol:

Pandemia de Coronavirus a afectat dramatic industria de turism din intreaga lume, dar si in Romania. Cum va arata vacanta noastra in aceasta vara, cum se pregatesc operatorii mici si mari din turism sa isi intampine oaspetii si cum se vor reinventa pentru a supravietui in aceste vremuri tulburi aflati urmarind o noua editie "Asta-i Romania", duminica de la ora 14.30, difuzata la Kanal D.

Suntem in perioada in care statiunile de la munte si de la mare erau luate cu asalt de romani, in cautarea locului perfect pentru a petrece cateva zile de relaxare. In izolare si cu masuri de distantare sociala si de protectie ce vor fi valabile multa vreme de acum inainte, multi oameni se intreaba daca vor mai ajunge sa isi petreaca zilele toride de vara in locurile de poveste la care viseaza. Proprietarii de hoteluri si pensiuni incearca si ei sa gaseasca solutii viabile, ca sa poata primi turisti in conditiile impuse de pandemie. Cu afacerile in pericol, credite ce trebuie rambursate, personalul trimis in somaj tehnic si cheltuieli ce trebuie sustinute, acestia spera ca de la jumatatea lunii mai sa recupereze din pierderi si sa revina la normal.

„Cel mai important e ca oamenii sa prinda din nou curaj sa calatoreasca. Vrem sa vedem de ce avem nevoie ca sa fie in siguranta. (...) Imi este foarte greu sa zic ce o sa facem cu preturile. Probabil se va lucra la preturi din punctul de vedere al strategiei. Oamenii au incredere in noi, nu trebuie sa ne batem joc, trebuie sa fie in siguranta", a declarat un proprietar care nu isi imagina anul trecut ca locatia sa, un conac boieresc unde romanii erau invitati sa traiasca viata boierilor de alta data, va fi goala si nu va avea nicio rezervare timp de o luna.

Tot in aceasta editie vom calatori in Thailanda de Romania, Suncuius, in Bihor, o destinatie turistica idilica pusa recent pe harta de catre un medic stomatolog care spera ca romanii sa opteze pentru aceasta destinatie in aceasta vara, un loc retras care permite distantarea sociala. Acest lucru i-ar oferi o gura de oxigen avand in vedere ca, pentru a construi aceasta locatie de vis, a luat credite pe care acum se intreaba de unde le va plati.

​Cum incearca sa se reinventeze proprietarii de hoteluri si pensiuni, ce strategii vor implementa astfel incat sa asigure sanatatea oaspetilor, care sunt sfaturile specialistilor de marketing in aceasta industrie si cum rezista agentiile de turism luate cu asalt de valul de anulari ale rezervarilor, aflati in editia "Asta-i Romania" prezentata de Mihai Ghita, duminica, incepand cu ora 14.30, la Kanal D.