Cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale romanilor, ce solutii au gasit cei care activeaza in industria HORECA, care sunt castigatorii din aceasta perioada dificila

Pandemia de coronavirus a afectat deopotriva oameni si afaceri in tara noastra. Industrii intregi s-au inchis peste noapte si sute de mii de oameni au ramas fara loc de munca. In aceasta perioada de incertitudine, supravietuiesc doar cei care au reusit sa se adapteze rapid si sa se reinventeze.

Restaurantele din intreaga tara au lacatele puse, nu au mai avut niciun client de mai bine de doua luni, si sute de mii de angajati sunt inca in somaj tehnic, asteptand decizia autoritatilor de redeschidere a activitatilor. Exista, insa, multi proprietari de localuri care au reusit sa se adapteze rapid, mutand focusul spre zona de livrare, reusind astfel sa pastreze o parte din angajati.

Crizele au avut intotdeauna si castigatori. Marii retaileri online fac in aceasta perioada sute de angajari, pentru a tine pasul cu comenzile plasate de clienti. In contexul in care marile centre comerciale si magazinele stradale au tras obloanele, romanii si-au achizitionat cele necesare din fata calculatorului, de la produse de igiena la produse electronice.

"Pe masura ce companiile s-au mutat catre lucrul de acasa, pe masura ce scolile au inceput cursurile de la distanta, am observat achizitii semnificative, sau chiar o dublare a volumelor achizitiilor din domeniul articolelor care faciliteaza acest mod de lucru; laptop-uri, tablete, tastaturi, echipamente necesare acestor activitati", declara un reprezentant al unui retailer online.

Lunile de izolare i-au facut pe multi dintre romani sa-si regandeasca prioritatile si viata. Spatiul de locuit a devenit extrem de important si oamenii isi indreapta atentia spre achizitionarea de locuinte care sa dispuna de o mica gradina sau catre un apartament cu terasa. Si pentru ca multi parinti se gandesc cum vor trimite copiii in siguranta la gradinita, cei care opereaza astfel de institutii de invatamant private se gandesc deja ce masuri sa ia in vederea distantarii sociale.

Care sunt obiceiurile de consum ale romanilor in pandemie, ce afaceri au inflorit in aceasta perioada pe fondul cererilor online, cum se readapteaza proprietarii de localuri pentru a supravietui