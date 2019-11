Cântărețul Raoul a fost prins de oamenii legii în timp ce conducea, deși avea permisiul auto suspendat. Artisutl și-a recunoscut vina, dar spune că polițiștii nu l-au anunțat că i-au făcut dosar penal.

„Toate faptele mele s-au petrecut acum doi-trei ani. Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam.

a declarat Raoul pentru Spynews.

Raoul a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare

„Menţine condamnarea inculpatului Borlea Rareş Cornel la pedeapsa amenzii penale de 2.250 lei dispusă prin sentinţa penală apelată pentru fapta dedusă judecăţii. Înlătură din sentinţa penală apelată toate dispoziţiile referitoare la rezolvarea situaţiei antecedentelor penale şi la stabilirea pedepsei rezultante. Dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală 916 din 27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală 1160 din 20.11.2017 a Curţii de Apel Constanţa.

Constată că intimatul inculpat Borlea Rareş Cornel a achitat toate amenzile ce i-au fost aplicate anterior, respectiv:

- pedeapsa amenzii penale de 20.000 de lei aplicată prin sentinţa penală 702 din 21.06.2017 2017 a Judecătoriei Aiud, definitivă la data de 21.07.2017 prin neapelare;

- pedeapsa amenzii penale de 5.000 de lei aplicată prin sentinţa penală 17 din 01.02.2018 a Judecătoriei Avrig, definitivă la data de 21.02.2018;

- pedeapsa amenzii penale de 2.000 de lei aplicată prin sentinţa penală 3 din 08.01.2018 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.01.2018 prin neapelare.

Contopeşte pedeapsa amenzii penale de 2.250 lei aplicată prin sentinţa penală apelată, pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni dispusă prin sentinţa penală 916 din 27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală 1160 din 20.11.2017 a Curţii de Apel Constanţa, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii de 2.250 lei. Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 1 an şi 6 luni şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform disp. art. 92 Cod penal.

Termenul de supraveghere de 2 ani se calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei penale 916 din 27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa, respectiv la data de 20.11.2017”, au dispus magistraţii de la Curtea de Apel Galaţi.