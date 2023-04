După ce a anunțat că este însărcinată, Claudia Shik a fost cerută de soție! Fosta concurentă radiază de fericire

In articol:

În prima zi de Paște, pe data de 16 aprilie, Claudia Shi k, fosta concurentă din cadrul emisiunii matrimoniale moderată de Simona Gherghe, le-a făcut o mare bucurie fanilor de pe rețelele de socializare, asta pentru că a anunțat public că urmează să devină mămică pentru prima dată.

Recent, ea și partenerul de viață au aflat sexul bebelușului ce urmează să vină pe lume, iar înainte de asta, bărbatul și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe brunetă.

Citește și: "Am un feeling că ești însărcinată" Raluca și Alex vor deveni părinți? Fotografia cu care bruneta și-a pus serios fanii pe gânduri

Imediat după ce Claudia a spus cel mai sincer ”Da” din viața ei, cei doi viitori părinți au aflat că vor avea un băiețel.

Citeste si: „Sunt prea amabile pentru emisiunea asta” Alina, Sorina și Beatrice, luate în vizor. Cine este concurenta care afirmă că cele trei nu-și arată adevărata față- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Japonia- stirileprotv.ro

”Fericirea noastră s-a împlinit când am aflat că vom deveni părinți, ne-am căutat parcă o viața întreagă si totul a venit așa cum ne-am dorit fără să plănuim! După cum a vrut Dumnezeu așa s-au rânduit lucrurile! Înainte de aflarea veștii că vom avea un băiețel am fost surprinsă de față cu toată familia, de iubitul meu, care m-a cerut de soție! Cu un zâmbet larg și o fericire mare am spus ”Da”! De acum suntem cu adevărat o familie! Urmează să facem și cununia civilă și religioasă! Încă nu am stabilit data, dar vă vom anunța! Pot să spun că sunt împlinită ca femeie!”, a spus Claudia Shik, pentru Spynews.ro.

Claudia Shik și viitorul ei soț, Cristian, și-au dorit un copil

Claudia Shik trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristian, iar încă de când s-au cunoscut, cei doi și-au dorit să întemeieze o familie împreună, lucru care s-a și întâmplat, căci aceștia vor deveni părinți în doar câteva luni și urmează să-și unească destinele în curând.

Citește și: Maria Roman și iubitul ei au spus ”Da” în fața ofițerului de Stare Civilă! Fosta concurentă a postat imagini de colecție de la fericitul eveniment

Citeste si: „Felicitări celor două mame care au permis apropierea celor 2 frați.” Val de reacții, după ce fiul lui Ștefan Bănică s-a fotografiat alături de sora sa mai mică, Violeta- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a aflat soțul presupusei amante a Prințului William că fiica lui ar fi de fapt copilul fiului cel mare al Regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

”Noi ne-am dorit foarte mult să devenim părinți, nu suntem de foarte mult timp împreună, avem cam 8-9 luni, noi de la bun început ne-am dorit o familie, dar nu a fost ceva plănuit. Pur și simplu minunea a venit, ne bucurăm de acest moment, am avut stări de greață, vărsături la începutul sarcinii, am fost la perfuzii, dar acum totul este ok, avem tot, morfologia, avem și poze cu bebe”, a mai spus Claudia Shik, pentru aceeași sursă.

Claudia Shik și logodnicul ei, Cristian [Sursa foto: Instagram]