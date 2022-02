După ce a dezvăluit că regretă, Bianca Drăgușanu și-a injectat din nou acid în buze! Cum arată acum: „Încerc să le remodelez”

In articol:

Blondina continuă seria schimbărilor! După ce a dezvăluit că regretă că și-a topit acidul din buze pentru un aspect mai natural, recent, Bianca Drăgușanu a apelat, din nou, la această procedură.

Bianca Drăgușanu: „Am început să le reinjectez”

Ei bine, însă, diva le-a explicat pe îndelete fanilor din mediul online care este, de fapt, motivul pentru care a făcut acest pas, iar.

Blondina se numără printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, așa că Bianca Drăgușanu nu se dă înlături să dea detalii din viața sa personală, atunci când este întrebată, sau chiar să vorbească, fără ocolișuri, despre procedurile la care apelează frecvent pentru a deveni cea mai bună variantă a sa.

Așadar, după ce a topit acidul din buze, vedeta a mărturisit, pe Instagram, că a început să reinjecteze, din nou, substanță, iar pe lângă această procedură, diva a ajuns și în cabinetul unui medic stomatolog pentru a-și face dantura, iar acum se bucură de un zâmbet perfect.

„ M-ați întrebat de buze. Da, am început să le reinjectez... aici sunt vânătă.(...) Mi-am mai făcut și dinții. Am niște dinți frumoși pentru că am un medic stomatolog bun, iar eu am avut niște probleme reale cu dantura, printre care și o parodontoză”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu pe internet.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Care este motivul pentru care Bianca Drăgușanu și-a topit acidul din buze

Bianca Drăgușanu a vorbit în urmă cu ceva timp despre faptul că și-a topit acidul din buze, motivând totodată această decizie. Așadar, vedeta a explicat că a ales acest lucru pentru a-și face o remodelare, mai precis niște injectări mai ”subtile”, așa cum le-a numit ea, asta pentru că avea o cantitate foarte mare de acid în buze.

” O să încerc să le remodelez, adică, voi face niște injectări mai subtile, mai finuțe, care să nu răsfrângă buza. Eu aveam atât de multă substanță băgată încât, dacă te uiți la pozele mele, buza de jos se răsfrângea ”, declara blondina săptămâna trecută.