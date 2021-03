După ce a slăbit 27 de kilograme, Cristina Șișcanu nu se oprește aici! Vedeta ține o nouă dietă

In articol:

Cristina Șișcanu a reușit să slăbească spectaculos după ce a devenit mamă pentru prima dată în anul 2017. Ea a reușit să ajungă rapid la silueta de odinioară, iar fanii o apreciază pentru ambiția pe care o are. Pe pagina sa de instagram, fosta prezentatoare tv le-a transmis urmăritorilor ei că a început un nou regim alimentar, care o ajută șă scape de kilogramele în plus. Înainte de sărbătorile de iarnă, vedeta a reușit să dea jos 5 kilograme în două săptămâni și jumătate prin intermediul aceleași diete.

„Prima etapa presupune detox-ul, apoi urmează un regim alcătuit din toate grupele de alimente, dar care ma va ajuta sa scap de kilogramele neprietenoase. Am mai ținut un regim conceput de Sonia înainte de sărbătorile de iarnă și am slăbit 5 kg in doua săptămâni și jumătate fără sa simt foame sau poftă. 😇”, a scris Cristina Șișcanu în mediul online.

Părerile fanilor sunt împărțite în secțiunea de comentarii. Unii dintre fani o apreciază pe vedetă pentru ambiția ei, în timp ce alții susțin că a slăbit suficient. „Nu stiu daca ar mai fi cazul sa slabesti, esti foarte bine asa cum esti...chiar imi place!!Dar tu decizi!👍👍”, Cred ca nu mai e cazul sa slabesti,ai o fata obosita, mai frumoasa erai inainte”, „👏👏👏Tine-o tot asa”, sunt câteva dintre comentariile pe care Cristina Șișcanu le-a primit la postarea ei de pe Instagram.

Cristina Șișcanu vrea să dea jos kilogramele în plus [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu a răbufnit pe rețelele de socializare: „Fata asta care mi-a scris acel mesaj este o proastă”

Cristina Șișcanu și-a expus opinia în mediul online cu privire la studenții de la Fcaultatea de Drept exmatriculați pentru că au fost prinși că au copiat în timpul examenelelor online. Fosta prezentatoare tv a fost pusă la colț de o internaută, după ce a recunoscut că a pârât un coleg care copia în timp ce se afla în perioada studenției.

„Deci fata asta care mi-a scris acel mesaj este o proastă. Nu a înțeles nimic și nici nu înțelege cum este viața și care sunt principiile corecte de viață. Dacă vedem că unul copiază, hai să îl pitim acolo, dăm dovadă de corectitudine dacă nu îl pârâm.

Femeie, tu te gândești? Eu vorbeam despre un concurs unde era bătaie de 2-3 locuri la fără taxă și erau sute de tineri care se luptau. Eu nu am făcut-o doar pentru mine, am făcut-o pentru toți ceilalți care se luptau pentru șansa de locuri la fără taxă.

De ce să vină un cretin, care nu a muncit, care habar n-avea, să facă pe deșteptul copiind și să fure un loc fără taxă la facultate, unui student foarte deștept. Asta trebuie să fac, să tac, să nu-i atrag atenția, care după acea mi-a mulțumit și mi-a zis că am dreptate?”... Citește continuarea AICI.