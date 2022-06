După ce legende ale televiziunii americane a alergat Iulia Vântur în Texas: „Vreau să merg în Southfork!” | EXCLUSIV

In articol:

Iulia Vântur trăiește deja de aproape 10 ani în India cu iubitul ei, actorul Salman Khan, dar n-a uitat farmecul copilăriei din România și, mai ales, personajele serialului cu care a crescut în perioada comunistă.

Iulia Vântur: „Unde e Southfork? Vreau să văd acea casă!”

Fosta prezentatoare TV are o afinitate specială pentru orașul american Dallas, pe care l-a vizitat deja de două ori în turneele ei, datorită serialului-fenomen cu același nume.

Serialul „Dallas” a fost unul dintre cele mai de succes seriale din lume în anii '80 [Sursa foto: Facebook]

Serialul „Dallas” a fost unul dintre cele mai populare programe TV difuzate în România, înainte de Revoluție. Dictatorul Nicolae Ceaușescu a permis difuzarea show-ului la televizoarele din România, în anii '80, crezând că-i va convinge pe cetățeni de lăcomia și corupția „imperialismului” american. JR Ewing, personajul principal, jucat de actorul Larry Hagman, era imaginea unui antierou pe care oamenii iubeau să-l urască, un om de afaceri fără scrupule, care nu se dă înlături de la nimic ca să obțină mai mulți bani și mai multă putere, și care o înșela pe soția lui, Sue Ellen Ewing, interpretată de Linda Gray.

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Când am fost în Dallas, nu i-am văzut pe JR sau pe Sue Ellen. Nu erau acolo. Acum 3 ani, când am fost în primul turneu, și am ajuns în Dallas, prima mea întrebare a fost <<Unde e Southfork? Vreau să văd acea casă!>>, doar că era la vreo 40 de minute și nu aveam timp. Aveam concertul fix în ziua în care am aterizat, și nu mai aveam timp. Trebuia să merg la repetiții și plecam imediat după concert”, a mărturisit Iulia Vântur, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Iulia Vântur dezvăluie tradițiile indiene care „aprind” orice petrecere: „Au un vin foarte bun și faimos acolo”| EXCLUSIV

Iulian Vântur despre cel mai recent turneu în SUA: „A fost o surpriză atât de frumoasă!”

Chiar dacă fermecata fermă Southfork continuă să rămână trecut „pe datorie” în caietul Iuliei Vântur, asta nu înseamnă că fosta prezentatoare TV nu a avut o aventură pe cinste peste ocean. Iulia și-a început serie de concerte pe 11 martie, în Houston, la o „aruncătură de băț” de Dallas, în statul Texas, după care a vizitat cele mai mari orașe de pe coasta de est și zona Marilor Lacuri, unde a concertat în Chicago.

„În New York, în New Jersey, în Chicago, în Atlanta, au fost multe locuri. Oamenii oricum s-au bucurat atât de tare! A fost o surpriză atât de frumoasă! Ți-am zis că am mai fost și acum 3 ani în turneu. De data asta a fost așa…magic!”, a spus încântată Iulia Vântur.