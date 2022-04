După ce problemele de sănătate l-au pus la pământ, Armin Nicoară se află într-o forță de zile mari! Ce l-a ajutat pe artist să se refacă? "Am stat la pat, în perfuzii" | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase.

Armin Nicoară s-a refăcut după problemele de sănătate

Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni.

Armin Nicoară este unul dintre cei mai solicitați artiști la evenimente, iar acest lucru și-a pus amprenta asupra sănătății lui. Înainte de sărbători a avut nevoie de îngrijiri medicale seriose, pentru a se pune pe picioare. Contactat de WOWbiz.ro zilele acestea, îndrăgitul artist ne-a spus cum se simte acum și cum a decurs tratamentul.

"Într-adevăr, în urmă cu câteva săptămâni am avut o problemă de sănătate. A trebuit să stau în perfuzii în jur de o săptămână, 6-7 zile. Mi s-a administrat antibiotic pe venă, din cauză că cel oral nu își făcea efectul. Doamne-ajută, am trecut cu bine peste această cumpănă să spun așa, pentru că nu a fost ușor pentru mine. Am stat la pat, nu am avut forță, nu am avut putere în mine, nu puteam să stau în picioare. Am avut noroc cu Claudia că s-a ocupat de mine, am avut și o asistentă, care a reușit să vină la mine acasă, să se ocupe de mine, pentru că nu am reușit să ajung la spital. Le mulțumesc tuturor care au avut grijă de mine.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară, pregătit de valul de evenimente ce urmează

Odată cu ridicarea restricțiilor, evenimentele îl vor lua cu asalt pe cântăreț. Pentru a fi sigur că nu va păți ca data trecută și va ajunge la pat, Armin Nicoară și-a luat măsuri de precauție și este mai pregătit ca niciodată să își încânte publicul.

"Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine. M-am pregătit în totalitate de evenimentele ce vor urma, mi-am făcut un supliment de vitamine tot așa pe venă mi s-a administrat, am făcut câteva zile, pentru a prinde forță, pentru că mă așteaptă un sezon încărcat și cu evenimente foarte multe și vreau să fiu la forță maximă. Publicul este alături de mine în totalitate și când simt că publicul mă iubește prind o forță și mai mare și vreau să dau tot ce am mai bun din mine pentru ei, pentru că pe noi artiștii publicul ne face și noi trebuie să dăm tot ce e mai bun pentru ei. Doamne-ajută să fie totul bine și să nu mai am probleme. Cum am spus, acum e totul ok și sunt într-o forță foarte mare.", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.