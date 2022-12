După ce s-a afișat cu o burtică suspectă, Hailey Bieber a spus adevărul despre presupusa sarcină! Tânăra și Justin Bieber nu pot avea încă un copil: „Asta nu e deloc amuzant”

In articol:

Justin și Hailey Bieber formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul internațional, iar fanii celor doi adoră să-i vadă împreună. De asemenea, mulți dintre admiratorii cuplului așteaptă cu nerăbdare să-i vadă pe Justin și Hailey în postura de părinți, iar recent, fanii au crezut că minunea deja s-a întâmplat, însă tânăra le-a transmis apoi că s-au bucurat degeaba.

Concret, tânăra s-a afișat cu o burtică suspectă, mulți crezând că este însărcinată, însă după valul de reacții din online, Hailey Bieber a ieșit cu o serie de declarații, povestindu-le admiratorilor că se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care este mai mereu balonată.

„Am un chist pe ovar de mărimea unui măr. Nu am endometrioză sau sindromul ovarelor polichistice. Am avut un chist ovarian de câteva ori și asta nu e deloc amuzant. Mă simt grețoasă și balonată și cu crampe și emoțională.(...) Oricum… sunt sigură că multe dintre voi care se găsesc în această situație și pot înțelege prin ce trec ”, a spus Hailey, pe Instagram.

Hailey Bieber se confruntă și cu alte probleme de sănătate

De asemenea, Hailey Bieber este foarte deschisă cu fanii săi și a dezvăluit și celelalte probleme de sănătate cu care se confruntă.

În luna ianuarie a acestui an, vedeta internațională a mai povestit că are o gaură în inimă și, tot atunci, partenera lui Justin Bieber a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu.

„ Am avut un mic cheag de sânge care a plecat printr-o gaură din inima mea. Cu ea m-am născut. Nu s-a închis niciodată și a ajuns la creier. Nu am știut niciodată că am avut o gaură în inimă. Este, de fapt, o binecuvântare mascată, pentru că am putut s-o descopăr la timp și să trec printr-o procedură pentru a o închide. Acum am un dispozitiv în cord pentru totdeauna .”, a declarat ea la acel moment.

