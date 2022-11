„După patru ani minunați, provocatori, voi părăsi Milano”. Anunțul momentului făcut de șeful AC Milan

In articol:

Ivan Gazidis (58 de ani), directorul executiv al clubului AC Milan, va pleca pe data de 5 decembrie din poziția pe care o deține. Anunțul a fost făcut chiar de el.

În al treilea sezon de la venirea la clubul milanez, Ivan Gazidis a reușit să câștige cu echipa primul titlu de campioană după 11 ani de pauză. Iată anunțul momentului făcut de șeful AC Milan:

„După patru ani minunați, provocatori, voi părăsi Milano. Îi datorez foarte mult acestui club, oamenilor săi, fanilor săi și orașului Milano. Dacă clubul este într-o poziție mai bună acum decât atunci când am sosit, se datorează în întregime muncii celor cu care am fost înconjurat, de la deținători, până la președintele nostru, antrenorii noștri principali, staff-ul lor de antrenori, directorii noștri sportivi, jucătorii noștri și fiecare băiat sau fată cu vise din academiile noastre, cercetașii, analiștii, personalul medical și de sprijin, echipa noastră de conducere și toți oamenii extraordinari care trăiesc pentru acest club și dau tot ce au pentru acest club- a subliniat Gazidis. Am avut privilegiul de a lucra cu ei toți. Nu am nicio îndoială că această fundație și oamenii pe care îi avem în fiecare poziție vor duce Clubul la noi niveluri în anii următori.”

Stadion San Siro [Sursa foto: PixaBay]

Totodată, șeful AC Milan a ținut să le mulțumească personal fanilor, pentru tot devotamentul și suportul arătat: „În sfârșit, vreau să le mulțumesc personal fanilor noștri. Fanii noștri și-au dus clubul (și pe mine) prin momente dificile prin credința și puterea lor. Voi păstra în inima mea pentru totdeauna felul în care mi-au arătat sprijinul, când nu eram bine. Ei merită orice lucru bun. S-ar putea să părăsesc Clubul, dar Clubul nu mă va părăsi niciodată.”, a adăugat Gazidis, se arată pe site-ul oficial AC Milan.

Șeful AC Milan a fost diagnosticat cu cancer la gât în iulie 2021

Ivan Gazidis a fost diagnosticat cu cancer la gât în iulie 2021. Anunțul a căzut ca un trăsnet în lumea sportului, însă directorul executiv al clubului AC Milan s-a arătat optimist că va învinge boala: „Avem o expertiză medicală de talie mondială și sunt încrezător că pe baza tuturor sfaturilor că acest cancer poate fi tratat cu succes și cu o recuperare deplină. Avem o echipă puternică, atât pe teren cât și în afara lui, și am deplină încredere în capacitatea ei de a conduce clubul înainte în următoarele săptămâni.”, declara Gazidis, în 2021, într-un comunicat postat de clubul italian, citează digisport.ro.

Surse: digisport.ro, acmilan.com