După scandalul cu Jador, Vicenzo Final Boss vorbește despre conflictul lui cu Philip Albu: “Eu am fost cu Ligi” | EXCLUSIV

Vicenzo Final Boss a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Vicenzo a vorbit despre despărțirea de iubita lui, Lori, despre relația de prietenie pe care o are cu Bogdan, despre lupta în cușcă, dar și despre cearta pe care a avut-o cu Philip Albu din cauza lui Ligi.

Acesta ne-a mărturisit că a fost împreună cu Ligi și a fost într-o cunoaștere cu Daiana. Tot el ne-a spus că dacă intra in casa “Puterea dragostei”, cu siguranță o chema pe Bianca Comănici în camera roșie.

Vicenzo Final Boss, conflict cu Philip Albu

La gala RXF, Philip Albu a sărit la gâtul lui Jador, iscându-se un scandal de proporții. Vicenzo Final Boss iese și el în față și vorbește despre conflictul lui Albu Philip. Se pare că tânărul nu se poate abține din a-și crea divergențe. Conflictul cu Philip s-a iscat din cauza unei femei celebre, cu care amândoi au cochetat. Iată despre cine este vorba.

"Noi nu ne știam personal. Îl știam eu pe el de când era la Puterea dragostei. Eu mă certasem cu el. Mă sunase pe mine live Puterea dragostei și mă certasem cu el din cauza unei fete, Ligi mi se pare. De atunci îl știu eu. Eu am vorbit cu Ligi, dar nu ne-am văzut niciodată, trebuia să ne cunoaștem la emisiune. După ce am vorbit cu Ligi, am început să vorbesc cu Daiana și ea mi-a zis să vin pentru ea în emisiune.", a declarat Vicenzo Final Boss.

Vicenzo Final Boss, totul despre părinții lui

Vicenzo Final Boss pare dur din prisma aspectului fizic, dar este un om simplu, sensibil, care nu a trăit mereu cele mai frumoase lucruri. Acesta nu își expune viața personală în fața publicului, însă în platoul WOWbiz a vorbit despre părinții săi și cum a ajuns să locuiască în Elveția.

"Eu pe tatăl meu biologic nu îl cunosc. Mama mea m-a născut și a plecat acolo și m-a luat și pe mine. S-a căsătorit cu tatăl meu vitreg în Elveția și m-a luat și pe mine. Tatăl meu vitreg m-a crescut, împreună cu mama. Eu cred că și datorită lui am educația pe care o am și bunul simț. Așa sunt eu educat de la părinții mei, mai mult de la tatăl meu vitreg decât de la mama. Mama este o persoană mai explozivă. Are un caracter mai dur. Stilul Oana Zăvoranu, exact la fel.", a spus Vicenzo Final Boss, la WOWnews.

