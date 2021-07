Durere de nedescris pentru Nicu Paleru! Mama artistului a murit în urmă cu puțin timp: "Drum lin..."

In articol:

Nicu Paleru trece prin momente cumplite. Mama cântărețului a murit în urmă cu puțin timp, iar vestea a fost făcută chiar de acesta.

Mama lui Nicu Paleru a murit

Manelistul trece prin momente dificile, după ce mama lui s-a stins din viață.

Vestea a fost făcută de artist pe contul său de socializare.

Citeste si: Nicu Paleru, dezvăluiri despre persoana care l-a ajutat să treacă prin greutățile vieții: ”A fost omul pe care Dumnezeu mi l-a adus în cale”

Nicu Paleru a postat o fotografie alături de cea care i-a dat viața, dar și un mesaj dureros.

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

„Drum lin, Dumnezeu să te odihnească în pace scumpă mamă”, a scris Nicu Paleru, pe contul său de socializare.

Drame neștiută a cântărețului

În urmă cu ceva timp, Nicu Paleru s-a confruntat cu depresia, după ce a pierdut o parte din averea sa și a luat-o pe calea băuturii.

Nicu Paleru[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Nicu Paleru, probleme serioase. Drama traita de artist in primavara acestui an isi spune cuvantul! "'A devenit insomniac"

Cu toate acestea, artistul și-a pus toată credință în Dumnezeu și a reușit, din fericire, să treacă peste perioada cumplită. În cadrul unui interviu, acesta vorba despre momente dificile din trecut.

„Am făcut şi excese, pe fondul unor greşeli. Pe la 37 de ani am pierdut tot, familie, casă, absolut tot. Am rămas şi cu nişte datorii, nu am jucat la jocuri de noroc, doar că am vrut mai mult decât trebuia. Atunci am zis, Doamne, mă las pe mâna ta. Şi acela a fost momentul în care mi-am dat seama că nu mai am putere. M-am apucat şi de băutură, era o formă de depresie, deznădejde. Apoi am cunoscut-o pe soţia mea într-un turneu în America”, a spus Nicu Paleru acum ceva timp.