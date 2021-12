Durerea din spatele unui zâmbet. Vlăduț se luptă de 3 ani să învingă cancerul, însă costurile tratamentelor sunt peste puterile părinților

In articol:

Vlăduț este încă la începutul copilăriei, însă a trecut deja prin încercări de oameni mari. Micuțul a primit în urmă cu 3 ani o veste cruntă, care i-a îngenuncheat pe părinți. El a fost diagnosticat cu cancer neuroblastom, o formă destul de întâlnită la copii.

Citeste si: Drama unei familii tinere. Alice a murit din cauza unei boli grave, la scurt timp după ce fetița ei și-a pierdut viața

Vlăduț se luptă să trăiască

Vlăduț are mare nevoie de ajutorul oamenilor, pentru a putea să învingă boala cu care a fost diagnosticat. Deși inițial reușise cu ajutorul tratamentelor din străinătate să scape de cancer, în vara acestui an afecțiunea a recidivat, iar băiețelul a fost nevoit să reia urgent ședințele de chimioterapie, care l-au slăbit de puteri. Micuțul are o voință de fier și își dorește din suflet să se poată vindeca, însă din cauza curelor anterioare, la care a fost supus în tot acest timp, organismul nu mai reacționează așa cum ar trebui, pentru că sistemul imunitar i-a fost grav afectat.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

Vlăduț necesită transfuzii de sânge din două în două zile, tratament cu imunoglobulină, după ce a fost la un pas de a face sepsis, în urma unor infecții apărute din cauza chimioterapiei. Acum, ca micuțul să se poate pune pe picioare și să reușească din nou să scape de tumoarea care îi ucide copilăria, medicii recomandă urmarea a două terapii în paralel: chimioterapie și imunoterapie, ale căror costuri sunt colosale.

Vlăduț visează la o copilărie normală

Doar o ședință de imunoterapie ajunge la aproximativ 50.000 de euro pe lună. Pe lângă acestea, părinții lui Vlăduț sunt nevoiți să mai scoată bani din buzunare și pentru analizele, medicamentele, internările și transfuziile de sânge ale copilului.

Ca orice alt copil de vârsta lui, Vlăduț visează să treacă cu bine peste coșmarul care i-a umbrit viața și să se întoarcă în România sănătos, fără să mai fie nevoit să umble zi de zi pe holurile spitalelor.

Micuțul își dorește să fie de Crăciun alături de bunicii lui, pe care nu i-a mai văzut de foarte mult timp.

Pentru cei care vor să-l ajute pe Vlăduț să revină la o copilărie normală, donațiile se pot face în conturile deschise pe numele Elsabetei Circiu, mama băiețelului.

Circiu Elisabeta Paula:

SWIFT code: BACXROBU – GoGetFunding: https://gogetfunding.com/vladut/ – Paypal: [email protected] – redirecționare 2% din impozit, prin completarea formularului 230.

Distribuie pe: