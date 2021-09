O celebră artistă a pierdut lupta cu cancerul! A murit fulgerător la doar 39 de ani

In articol:

Este vestea tristă a zilei. Celebra artistă Sarah Hardin, fosta membră a trupei Girls Aloud, a murit fulgerător la doar 39 de ani.

Ea a fost răpusă de o boală necruțătoare și extrem de agresivă, cu care fusese diagnosticată în urmă cu câteva luni. Fanii ei sunt de-a dreptul șocați, iar acum poartă doliu pentru regretata artistă. Aceștia erau optimiști, în ciuda diagnosticului. Iată, însă, că afecțiunea nu a iertat-o. Vedeta a murit cu un regret în suflet, ea nu a mai apucat nici să-și îndeplineasccă cea mai mare dorință.

Cel mai mare reget al celebrei artiste

Sarah Harding a fost diagnosticată, în urma unor controale foarte amănunțite, cu cancer la sân galopant metastazat. Din nefericire, medicii nu au mai avut ce să facă pentru a-i salva viața. În urmă cu puțin timp, doctorii i-au declarat decesul. Artista a murit și nu a mai apucat să facă ceea ce își dorea încă de pe vremea când era doar o fetiță.

Vedeta voia enorm să-și întemeieze o familie și să aibă un copil.

Cel care a făcut această mrturisire dureroasă a fost chiar Chad Johnson, fostul partener de viață. El a dezvăluit lumii că Sarah Harding își dorea foarte mult un copil

„Sarah voia să fie mamă, dar nu a mai apucat, iar asta este foarte trist pentru mine. Mereu am fost de părere că ar fi fost o mamă grozavă. Avea vibraţia aceea de mamă, avea grijă de oameni, îi iubea. Şi iubea copiii. Ar fi fost acaparată de copii, dacă i-ar fi avut”, a declarat Chad Johnson, fostul iubital artistei, pentru The Sun.

Cum a început poveste de dragoste dintre Sarah Harding și Chad Johnson

Cei doi s-au cunoscut în cadrul reality show-ului „Big Broather”, dar relația lor nu a fost de lungă durată. După puțin timp, din cauza dinstanței, lucrurile s-au răcit și au decis să continue pe drumuri separate, dar au rămas foarte buni prieteni.

Totuși, în ultima perioadă Sarah Harding și Chad Johnson vorbeau destul de mult despre posibilitatea de a mai da o șansă iubirii lor. Celebra artistă, însă, nu a vorbit niciodată cu bărbatul pe care îl iubea despre problemele ei de sănătate. El a fost de-a dreptul șocat atunci când a aflat.

Ultimul mesaj postat de Sarah Harding

„Bună, tuturor, sper că sunteți toți în siguranță și bine în aceste timpuri nesigure. Nu am mai postat aici de foarte mult timp, mulțumesc tuturor celor care au încercat să dea de mine, a contat enorm pentru mine. Acum simt că a venit timpul să împărtășesc cu voi ce mi se întâmplă.

Nu există o modalitate ușoară de a anunța acest lucru și, de fapt, nici măcar nu -mi vine să scriu asta, dar asta este.

La începutul acestui an am fost diagnosticat cu cancer de sân și acum câteva săptămâni am primit veștile devastatoare că cancerul a avansat alte părți ale corpului meu.

În prezent, fac ședințe de chimioterapie săptămânale și mă lupt cât de mult pot cu boala. Știu că acest lucru ar putea fi șocant să-l citiți pe social media și nu asta este intenția mea.

Dar săptămâna trecută s-a menționat pe online că am fost văzută în spital, așa că acum simt că este momentul să le spun oamenilor ce se întâmplă și acesta este cel mai bun mod în care pot să mă gândesc să fac acest lucru”, a scris Sarah în august.