E bairam mare de Ziua Bărbatului! Cum sărbătoresc vedetele din România și care a fost cadoul WOW pe care l-au primit: "Mă bucur de el în fiecare zi" | EXCLUSIV

Este Ziua Internațională a Bărbatului așa că jurnaliștii WOWbiz.ro

au discutat cu unii dintre cei mai cunoscuți bărbați din România pentru a afla cum petrec, dar și care sunt cele mai tari cadouri pe care le-au primit de-a lungul timpului.

Ziua Internațională a Bărbatului este sărbătorită pe 19 noiembrie, iar dacă unii dintre oamenii celebrii aleg să nu sărbătorească, sunt și câțiva care vor petrece această zi cu fast și voie bună.

Cătălin Botezatu va petrece alături de prieteni

Cătălin Botezatu ne-a mărturisit că nici nu știa că vine ziua bărbatului, însă va ieși cu siguranță în oraș cu prietenii și prietenele sale, iar seara va merge într-unul dintre cluburile sale din București.

"O să sărbătoresc ieșind la masă cu prietenii, nu neapărat doar cu bieții, ci și cu fetele și cu siguranță o să merg la unul din cluburile mele", a dezvăluit Cătălin Botezatu pentru

Wowbiz.ro.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din lume, iar când vine vorba de cadourile WOW din viață lui, fie și le face singur și sunt realizările și prezentările internaționale de excepție, fie vorbim despre viață, darul pe care spune că l-a primit de la Dumnezeu și se bucură de el în fiecare zi.

"Cadourile WOW pe care le primesc sunt realizările mele, prezentările mele făcute la nivel internațional, pe care puțini le fac și nu mă refer doar din România, ci și din afara țării. Poate ultimul cadou pe care mi l-am făcut legat de prezentări este cea de la Acropole, în fața a 6.000 de persoane care a fost un show extraordinar.

Cadoul cel mai frumos pe care l-am primit este viața pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu. Cadourile materiale sunt perisabile, ele nu înseamnă aproape nimic. Cel mai importantă este viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu și pe care ne-o dăruiește în continuare. Este un cadou de care mă bucur în fiecare zi", a povestit Cătălin Botezatu, pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară sărbătorește ziua bărbatului prin muncă

Îndrăgitul artist are program încărcat de ziua bărbatului. Armin Nicoară ne-a dezvăluit că va petrece Ziua Internațională a Bărbatului prin muncă, căci urmează trei zile intense de concerte în diaspora.

"Trei zile de acum până luni o să tot petrec pentru că noi suntem cu evenimentele, avem spectacole în Italia și așa o să îmi petrec eu Ziua Bărbatului, făcând muzică cu românii din Italia", a povestit el.

La capitolul cadouri, una dintre surprizele recent este o vacanță exotică pe care a primit-o în dar de la soția lui, Calduia Puican. Artista i-a făcut o surpriză, iar în luna decembrie se vor urca în avion și vor merge într-un concediu de vis!

"Un cadou foarte frumos din partea Claudiei este o vacanță în Sayshelle, pe care a luat-o în urmă cu câteva zile. Eu aveam de lucru la studio, dar ea mi-a făcut surpriza asta și o să mergem acolo din 11 decembrie", ne-a dezvăluit Armin, în exclusivitate.

Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Andrei Leonte, cadou de excepție de la iubita lui

Andrei Leonte ne-a dezvăluit că se numără printre vedetele care nu va petrece de Ziua Internațională a Bărbatului.

" Măi nu petrec sincer, nici nu știam că este azi pentru că se tot plimbă de pe 9 martie pe 19 decembrie", ne-a dezvăluit el.

Totuși, când vine vorba de cadouri, artistul este clar un bărbat fericit căci iubita lui i-a oferit un dar de excepție.

"Am primit un afiș original de la primul film Star Wars pe care l-am văzut eu la cinema când eram mic. Ea a căutat colecționari pe internet și până la urmă mi-a făcut rost. Este vorba despre un film din 1999", a dezvăluit Andrei Leonte, pentru WOWbiz.ro.

Andrei Leonte și iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu a primit cel mai frumos cadou după Eurovision

Mihai Trăistariu va petrece Ziua Internațională a Bărbatului tot prin muncă, de acestă dată fiind la un concurs la care îl jurizează la Baia Mare. Seara recunoaște că va merge cu colegii săi în oraș, iar petrecerea va ține până târziu.

"Nu o să petrec pentru că sunt în juriu la Baia Mare, la un concurs. În general eu nu petrec ziua bărbatului, deci nici mâine nu o să petrec. Totuși, seara o să ies așa cu juriul la masă și o să ne întindem mai până târziu, deci o să fie ca o petrecere", a povestit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Celebrul artist a primit cel mai frumos cadou din viața lui în 2006, după Eurovision, atunci când i-au fost dăruite două pisici. Vedeta ne-a mărturisit că acesta cel mai important pas și așa a învățat să iubească animalele.

"Cel mai frumos cadou pe care l-am primit, au fost pisicile mele. I-am primit în 2006, după Eurovision. Am primit doiuă pisici persane. Erau pui și atât de tare m-am îndrăgostit de ele că am început să iubesc animalele din momentul acela așa că acum am 8 pisici și o asociație cu 400 de căței. De atunci eu iubesc foarte mult animalele, deci acesta este cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată", spune Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]