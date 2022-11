”E foarte greu” Cu ce se ocupă Bogdan Vlădău de când s-a retras din lumina reflectoarelor. Din cauza job-ului, fostul manechin nu poate lua legătura nici cu familia

In articol:

Bogdan Vlădău s-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor și multă lume s-a întrebat cu ce se ocupă acum fostul manechin.

Pe lângă faptul că este tată și soțul Ginei Chirilă, vedeta se mândrește cu viața profesională pe care o duce și care-l împlinește în totalitate.

Bogdan Vlădău s-a reprofilat

Totul a început după o vacanță pe care a făcut-o pentru a se regăsi pe sine și pentru a-și da un restart la viață, ca mai apoi, impresionat fiind de schimbările produse, experiența inedită trăită peste hotare, în Peru, să devină job-ul său.

Pentru că poate să vorbească din experiență, un astfel de concediu nu este deloc pentru oricine, dar poate face bine tuturor, spune Vlădău.

Cel mai greu, notează el, este ca cel care se supune unui astfel de tratament, pe care el îl promovează, să răzbată perioada de singurătate absolută și să se conecteze la nivel profund cu natura și cu Dumnezeu.

Dacă aceste etape sunt făcute, ulterior viața se poate privi de la un alt nivel spiritual, unul mult mai profund.

”M-a schimbat profund și eu revin acolo nu pentru mine, ci pentru ceilalți. Eu, de doi ani de zile organizez grupuri pe care-i duc acolo la șamani. Sunt organizator de retreat-uri acolo. Genul ăsta de retreat-uri te scapă de foarte multe frici, de energii de care nu mai ai nevoie. Sunt niște tratamente foarte bune pentru depresie, anxietate, fie și numai pentru faptul că stai singur 10 zile. Stai singur într-o căsuță mică. În natură, singur-singurel, te vezi cu ceilalți participanți odată la două zile, seara înainte de ceremonie, dar în rest ești singur.

Chestia asta creează o conexiune cu natura și cu Dumnezeu mult mai profundă. Ceremoniile șamanice sunt extrem de puternice! E o chestiune pe care trebuie s-o trăiești! E o incursiune în propria ființă! Nu chiar pentru oricine! Trebuie să fi pregătit pentru așa ceva! Cine are curajul s-o facă e absolut fantastic rezultatul!”, a spus Bogdan Vlădău, conform Click.

Iar acum, deși este doar îndrumătorul celor care vor să se regăsească, Bogdan Vlădău spune că misiunea sa nu s-a ușurat deloc.

Faptul că pleacă des de acasă, dar și că în zilele pe care le petrece peste hotare nu poate lua deloc legătura cu soția și fiica sa nu-i este deloc la îndemână. Vedeta spune că gestionează cu greu deplasările pe care le face, dar acum asta-i meseria.

”E foarte greu, cu atât mai mult că nu pot comunica deloc, nu ai semnal la telefon, nu poți să comunici de niciun fel! Ăsta a fost cel mai greu lucru, să nu-mi văd fetița 10 zile, să nu pot vorbi cu soția 10 zile”, a mai spus soțul Ginei Chirilă.