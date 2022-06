Gina Chirilă, înșelată de Bogdan Vlădău. Cum a reușit să treacă peste infidelitatea soțului: "A fost nevoie de timp"

In articol:

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Și-au clădit o familie frumoasă și au împreună o fetiță superbă, însă puțini știu că au trecut și prin momente mai puțin fericite, de-a lungul timpului.

Frumoasa blondină a recunoscut recent, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță, că s-a confruntat cu infidelitatea în cuplu. Cu toate că nu i-a fost ușor, Gina a decis să-și ierte soțul și să-i mai dea o șansă.

Gina Chirilă: "Am aflat și ulterior a venit Bogdan, am discutat"

Gina Chirilă a recunoscut că relația cu Bogdan Vlădău nu a fost tot timpul numai lapte și miere. La un moment dat, blondina a aflat că a fost înșelată, iar vestea i-a provocat răni adânci. Cu toate acestea, modelul nu a luat decizii pripite, ci dimpotrivă, a încercat să discute cu soțul ei și să rezolve problema.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău [Sursa foto: Captură YouTube]

Într-un final, Gina a decis să-i mai dea o șansă artistului și să treacă peste infidelitate: "Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă ca mine, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine.", a povestit Gina Chirilă, în cadrul podcastului amintit.

Bogdan Vlădău [Sursa foto: Captură YouTube]

Bogdan Vlădău: "A fost ceva trecător"

Bogdan Vlădău a făcut și câteva declarații despre episodul care a reprezentat o adevărată cumpănă în relația cu Gina Chirilă. Bărbatul a mărturisit că la acea vreme trecea printr-o perioadă mai dificilă, iar acest lucru l-a împins la o asemenea greșeală: "N-a fost chiar așa de frumos, că eram mai mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tulbure cu mine, așa.

Nu eram ok. Și atunci când nu ești ok cauți liniștea și fericirea în exteriorul tău. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine.", a declarat Bogdan Vlădău.