”E o problemă mare” Cu ce afecțiune se confruntă Gabriela Cristea. Vedeta a luat o decizie radicală

Gabriela Cristea este mereu cu zâmbetul pe buze în fața fanilor, mereu plină de energie și dornică să împărtășească totul cu cei care fac parte din comunitatea sa online.

Doar că ultimele luni din viața sa au fost mai complicate. De fiecare dată când i-a fost lumea mai dragă, prezentatoarea a ajuns pe mâna medicilor.

Gabriela Cristea: ”Nu știu cauza acestor crize”

Ultima dată s-a întâmplat asta chiar de ziua sa. La împlinirea a 48 de ani, vedeta a ajuns pe patul de spital.

Acum, după ce a stat la pat și a luat în seamă sfatul medicilor, soția lui Tavi Clonda spune că urmează un tratament, are grijă să se hrănească și să se hidrateze corespunzător, dar

lucrurile nu vor rămâne așa pe viitor.

Pentru că deja ia medicamente de mai mult timp, cu fiecare criză pe care o face, moderatoarea show-ului de iubire spune că în curând nici acestea nu-și vor mai face efectul.

Astfel că, pentru că durerile sunt greu de suportat, iar crizele tot mai dese, imediat ce se va repune pe picioare, Gabriela Cristea este hotărâtă să fac tot ce poate pentru a afla care este cauza problemelor sale de sănătate.

Ea spune că din câte a aflat până acum de la specialiști, ceea ce ar putea avea este o problemă care își va găsi și rezolvarea.

Astfel că, pentru că-și dorește să fie sănătoasă pentru fiicele și soțul ei, dar și pentru a-și putea continua proiectele profesionale, vedeta este hotărâtă să se supună tuturor investigațiilor necesare pentru a-și recăpăta starea de bine cât mai repede.

„Acum mă simt mai bine, ieri chiar am fost la serviciu. Cu toate astea, au fost două zile foarte grele. Am avut febră non-stop, era foarte rău, iar pe lângă asta am avut și frisoane. Am zăcut în pat aproape două zile și am tot așteptat să își facă efect medicamentele. Problema este că medicamentele nu prea își fac efectul, e din ce în ce mai greu. E o problemă mai mare, dar încă nu știu cauza acestor crize. După ce se mai liniștește criza asta o să fac niște investigații amănunțite. Problema asta e de ceva timp, închipuiți-vă cum mă simt dacă în patru luni am avut trei crize. Trebuie să mă hidratez un pic mai mult, dar legat de mâncare nu am nicio interdicție. Bine, la partea cu hidratarea nu trebuie să merg în cealaltă extremă. În general, e o problemă care se poate rezolva, însă încă nu am descoperit cauza. Nu poți să tratezi efectele la nesfârșit, s-ar putea să fie o infecție, cine știe. După ce se mai liniștesc aceste crize va trebui să fac toate analizele necesare”, a spus soția lui Tavi Clonda, conform Fanatik.