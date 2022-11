E petrecere mare în rândul vedetelor! Celebritățile din România ne-au mărturisit cum își serbează onomastica de Sf. Mihail și Gavril și ce dorințe au | EXCLUSIV

In articol:

Românii sărbătoresc astăzi Sf. Mihail și Gavril, iar românii cu nume de sfinți își serbează onomastica și se bucură de urări și cadouri. Printre ei se numără și vedetele așa că jurnaliștii WOWbiz.ro i-au întrebat cum își serbează onomastica și ce dorințe au de la această zi.

Mihai Trăistariu, Mihaela Tatu și Mihai Mitoșeru sunt doar câteva dintre vedetele care ne-au dezvăluit cum își vor petrece onomastica. Tradițiile de familie nu lipsesc astăzi, iar pentru vedetele autohtone poate fi și o zi numai bună pentru relaxare.

Mihai Mitoșeru respectă tradiția și petrece alături de mama sa

Mihai Mitoșeru ne-a dezvăluit că în prima parte a zilei va merge în vizită la mama sa, așa cum se întâmplă mereu când își serbează ziua. Seara are planuri alături de prieteni și probabil vor ieși în oraș, iar dacă nu ar fi avut treabă în București, cu siguranță și-ar fi plănuit o vacanță drept cadou.

Citeste si: Cine au fost Sfinții Mihail și Gavriil. Creștinii cinstesc pomenirea lor astăzi

"În ultima perioadă a început să îmi placă să plec din țară de ziua mea așa cum s-a întâmplat și de ziua mea de naștere, pe 5 iulie. Atunci am plecat la Roma, doar că acum, la ziua de nume, nu am putut pentru că am niște treabă pe aici prin București.

Nu vreau să fac nimic spectaculos pentru că am tot făcut tot timpul petreceri, dar o să fiu cu prietenii apropiați, aia puțini și buni. Cred că o să stăm pe lângă casă. Avem un restaurant la care mergem noi de obicei și e foarte important să stai cu oamenii la care ții.

Sigur că în timpul zilei, prima oară, mă duc la mama. O să merg pe la mama la prânz și apoi seara cu prietenii", ne-a dezvăluit Mihai Mitoșeru.

Cât despre dorințele pe care le are pentru ziua onomastică, vedeta Kanal D spune că sănătatea este cea mai importantă.

"În momentul acesta e important că e mama sănătoasă, că sunt eu sănătos, că am de muncă și în rest ce o vrea Dumnezeu. Las să se întâmple lucrurile și am început să mă bucur din orice", a mărturisit Mihai Mitoșeru, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu, sărbătorit cu o atmosferă de zile mari

Mihai Trăistariu obișnuiește să își serbeze onomastica alături de elevii de la școala de muzică, însă anul acesta petrecerea va fi cu totul diferită.

Citeste si: Calendar Creștin Ortodox, 8 noiembrie 2022. Mare sărbătoare! Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți azi!

"De ani de zile m-am învățat ca la ziua de naștere sau la Mihail și Gavril să nu petrec neapărat cu prietenii. De multe ori se întâmplă să am concerte sau emisiuni TV. Am trei emisiuni TV care sărbătoresc și mă vor sărbătorii și pe mine. Mă consider astfel un privilegiat al sorții că așa, fiind persoană publică, alții îmi fac ziua și nu trebuie să mă zbat eu, dar în general ziua de Mihail și Gavril ori fac ceva cu elevii mei de la școala de muzică și îi sărbătorim pe toți cei care poartă aceste nume, ori mai mergeam cu managera mea la o pizza, dar acum s-a întâmplat că am aceste emisiuni și mă duc acolo să fiu sărbătorit", a povestit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cine este femeia care l-a dat afară pe Culiță Sterp de la concert- kfetele.ro

Citeste si: Alimentele pe care Mihai Șora le mănâncă zilnic. Azi a împlinit 106 ani: „Anul viitor intru la școală”- bzi.ro

Cântărețul ne-a mărturisit că de la onomastica sa își dorește liniște. Are planuri mari, vrea să termine ratele și să își construiască o casă, iar dacă îi ajută Dumnezeu să își întemeieze și o familie.

"Îmi doresc să nu mai apară niciun virus pentru că lucrurile astea mie mi-au blocat viața. Nu mai vreau să aud de lucruri rele. Îmi doresc să fiu mai liniștit și deja lucrez la asta, citesc multe cărți de dezvoltare personală și vreau să mă liniștesc pentru că am fost foarte agitat în 20 de ani de carieră. Am alergat de colo – colo, nu mi-am găsit nici liniște nici consoarta așa că tot ce îmi doresc este să mă liniștesc. Mai vreau să îmi iau o căsuță, să termin cu ratele ca să stau liniștit.

Tot ce îmi doresc e liniște, o așezare la casa mea, poate chiar o familie, dar astea vin din mers", a mai mărturisit celebrul artist.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

O zi plină de relaxare pentru Mihaela Tatu

Celebra prezentatoare ne-a mărturisit că va avea parte de o zi plină de relaxare. Fetele sale o vor scoate cel mai probabil în oraș, iar în rest spune că se bucură de fiecare lucru cu care o va surprinde viața.

"Va fi cu certitudine o zi de stat în fotoliu și răspuns la mesaje și la apeluri telefonice. Știu că dimineața ies cu câinele la plimbare, seara am program de înot cu una dintre prietene, însă ce se va întâmpla în mijlocul zilei las să fie o surpriză.

Am de pus voce pe trei povești și e program de înregistrare. Fiecare zi vine cu o surpriză că de asta e frumoasă viața. Mâine vor veni fetele la mine, mă scot în oraș și ieșim să luăm prânzul. Pică în mijlocul săptămânii și nu am niciun alt program", a povestit Mihaela Tatu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cunoscuta prezentatoare TV își dorește sănătate cel mai mult cu această ocazie și mai ales înțelepciune.

"Îmi doresc cu toată ființa mea sănătate și înțelepciune și sens. Tot ce fac să fac cu un scop și să știu că îmi e mintea limpede și că pot să fac alegeri inspirate", a mai povestit celebra prezentatoare TV.

Mihaela Tatu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Petre își serbează onomastica la muncă

Mihai Petre se numără printre vedetele care își serbează astăzi onomastica. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu soția sa Elwira, iar aceasta ne-a mărturisit că onomastica se va serba prin muncă, fiind în mijlocul săptămânii.

"Nu sărbătorim foarte mult, este o zi normală de marți în care lucrăm", ne-a explicat Elwira Petre.

Elwira și Mihai Petre [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Cotabiță nu mai are dorințe pentru ziua onomastică

Celebrul artist Gabriela Cotabiță este și el unul dintre sărbătoriții de astăzi. Cântărețul a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a mărturisit că nu are planuri pentru ziua de Sf. Mihail și Gavril, iar la capitolul dorințe deja are tot ce i-ar putea oferi viața.

"Nu am planuri pentru onomastica de Mihail și Gavril. Deocamdată nu mai am nicio dorință", a explicat Gabriel Cotabiță.

Mihai Albu petrece alături de iubită

Cunoscutul designer își va serba ziua alături de colegii săi de la atelier, iar seara de Sf. Mihail și Gavril o va petrece cu iubita lui.

"La mine este și ziua fetiței tot astăzi și mi-aș fi dorit să fim împreună, atât. Nu am așa planuri mari, în principiu am să sărbătoresc cu colegii de serviciu, de la mine de la atelier și seara cu iubita mea", a povestit Mihai Albu, pentru Wowbiz.ro.

Mihai Albu [Sursa foto: Facebook]

Aza Gabriela muncește și de ziua ei

Cântăreața nu are planuri special pentru Sf. Mihail și Gavril. Din contră, Aza Gabriela a mărturisit că va petrece ziua prin muncă, pregătind concertele ce vor avea loc în weekend.

"Nu mi-am pregătit niciun plan, dar sigur că se muncește. Am multe proiecte pe care continui să le termin și ne pregătim evident de weekend pentru că în weekend sunt evenimente unde vor cânta", ne-a spus Aza Gabriela.

Când vine vorba de dorințe, sexy cântăreața este modestă. Artista își dorește sănătate și vrea ca toate lucrurile să iasă așa cum își dorește.

"Îmi doresc să iasă totul bine în proiectele mele și să fie sănătate, astea sunt pe primul plan", a mai spus frumoasa artistă.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!

Aza Gabriela [Sursa foto: Facebook]