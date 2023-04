„E prima și ultima vacanță fără Iair” Vlăduța Lupău și Adi Rus, prima vacanță în doi, de când au devenit părinți! Ce destinație a ales artista de această dată

In articol:

Vlăduța Lupău trăiește din plin viața de când a devenit mămica unui băiețel minunat pe nume Iair. Momentele petrecute departe de micuț, ori de câte ori pleacă la evenimente în țară sau peste hotare, devin greu de suportat din cauza dorului, însă, de această dată, artista și soțul său au plecat doar ei doi într-o vacanță la Istanbul, fără micuțul Iair.

Vlăduța Lupău le-a arătat fanilor săi că a ajuns cu bine la destinație, acasă la niște prieteni buni, însă nu înainte de a-i informa că, de această dată, micuțul Iair a rămas acasă. Chiar dacă și-ar fi dorit să meargă alături de ei, acest lucru nu a fost posibil, pentru că cei doi proaspăt părinți au organizat această vacanță cu circa un an în urmă.

Vlăduța Lupău, prima vacanță în doi de când a devenit mămică

Vlăduța Lupău a împărtășit cu fanii săi că, într-adevăr, de această dată micuțului Iair a rămas acasă, în România. Alături de Adi Rus, artista a zburat până Istanbul, acasă la un alt cuplu, buni prieteni, la rândul lor părinții a doi copii mici.

Cântăreața, măcinată de dorul de fiul său, s-a confesat fanilor ei spunându-le că este aproape convinsă că aceasta va fi prima și ultima vacanță din care Iair va lipsi și că, de asemenea, acum, fiind mămică, știe exact ce simt părinții care preferă

să își ia de fiecare dată copiii în vacanță alături de ei, lucrupe care l-a contestat înainte să trăiască pe propria piele sentimentul.

„M-ați întrebat în multe mesaje dacă am mers în vacanță fără Iair. Răspunsul este da și cred că e prima și ultima vacanță pe care o avem fără el și asta din cauză că am luat cred că de aproximativ un an vacanța asta și așa a fost firma. Ce dor îmi e de el. Cei care aveți copii sigur știți. Înainte nu știam nici eu și mai și judecam pe alții că merg cu copiii în vacanță. Vine o vreme când îți pare rău de ce ai zis.”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online.