”E scris în stele” Ramona Olaru, de la studenta la agronomie la om de televiziune. Ce spune asistenta TV despre ascensiunea sa profesională

Ramona Olaru, în primă fază, s-a făcut remarcată la TV ca și concurentă în anumite show-uri. Ulterior, însă, a făcut un pas mare pentru cariera sa și a ajuns să facă parte chiar din echipa de prezentatori a unei emisiuni.

Iar mai târziu, când Flavia Mihășan a rămas însărcinată, Olaru i-a luat locul, acum fiind asistentă TV într-un show matinal, fiind colegă cu Răzvan Simion și Dani Oțil.

Ramona Olaru, de la studenta la agronomie la om de televiziune [Sursa foto: Facebook]

Ramona Olaru, mândră de viața sa profesională

Astfel, zi de zi, telespectatorii o pot urmări pe micul ecran, ea fiind fata care aduce veștile despre vreme, dar și care împarte o stare de bine tuturor.

Chiar dacă acum trăiește pe picior mare, viața sa schimbându-se radical de când a pășit în lumea televiziunii, asistenta TV spune că niciodată nu a țintit spre ceea ce are acum, dar destinul a

fost de parte ei, iar asta nu o poate face decât să se bucure de moment.

Motiv pentru care crede că menirea sa pe acest pământ este să aducă stare de bine, voie bună, poftă de râs și chef de distracție tuturor celor care o înconjoară.

”În fiecare an din viața mea am crezut că e ceva scris în stele și pe urmă mi se arată că nu era. Nu cred că e ceva scris în stele pentru mine. Am venit pe acest pământ să va distrez pe voi. Cred că asta e scris în stele.”, a declarat Ramona Olaru la TV.

Deși acest lucru pare ușor, Ramona Olaru mărturisește că profesia sa nu este chiar floare la ureche, pentru că de multe ori s-a simțit pus-o la încercare.

Vedeta spune că nu puține au fost diminețile în care abia se putea monta pentru a apărea pe sticlă și cu greu își aduna forțele pentru a părea ceea ce în momentul acela nu putea fi: energică, zâmbitoare și cu glumele la ea.

”Energie, stare de bine în fiecare zi, evoluție, astea fac un pachet complet în ceea ce mă privește. Nu a fost ușor de multe ori, a fost atât de greu și am avut dimineți când m-am montat cel mai greu din viața mea”, a mai dezvăluit asistenta TV.