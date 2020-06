In articol:

Primul soț al Anamariei Prodan este Tibi Dumitrescu, un fost baschetbalist, cei doi căsătorindu-se în 1998. Anamaria și Tibi, care au două fiice, pe Rebecca și Sarah, au divorțat, însă, în 2007. Ambii și-au refăcut viața după ce s-au separat. Anamaria s-a măritat cu Laurențiu Reghecampf, în timp ce Tibi s-a însurat cu Irina, care i-a dăruit o fiică, pe Celia, care are 14 ani și cântă la pian. (vezi cum a pozat Sarah, fiica Anamariei și a lui Tibi Dumitrescu)

„Ne-am cunoscut în 1998, în discoteca Vox Maris din Bucureşti. Ea a făcut primul pas şi într-o săptămână am devenit un cuplu. Ne-am continuat povestea de dragoste în America, unde ea trebuia să ajungă ca ziaristă la un turneu de tenis, iar eu urma să mă întorc la colegiul din New Jersey unde jucam baschet”, a mărturisit Tibi Dumitrescu, despre relația cu Anamaria, într-un interviu pentru Libertatea.

Femeia care a înlocuit-o pe Anamaria Prodan: "Am divorţat, dar nu am făcut scandal"

„Ne-am oficializat relaţia pe 1 septembrie, în statul Pennsylvania, SUA, pentru că eu aveam cetăţenie americană. Ana s-a mutat cu mine în New Jersey, unde în acea perioadă jucam baschet la colegiul Montclair State University”, a mai spus Tibi Dumitrescu. “Şi noi am divorţat, dar nu am făcut scandal, deşi poate am fi avut motive. Dar ne-am gândit la cele două fete ale noastre, iar de dragul lor ne-am rezolvat lucrurile în pace. Acum, eu şi fostul meu soţ suntem prieteni’, declara Anamaria în revista UNICA.

„Avem 5 copii acum. Celia este fetița fostului soț, din actuala căsătorie. Tibi s-a recăsătorit cu Irina. Noi suntem foarte buni prieteni. Fostul meu soț este cel mai bun prieten al nostru. Actuala lui soție este un om incredibil, din toate punctele de vedere. Ieșim toți la masă, petrecem toate sărbătorile împreună. Facem glume de genul „bine că te-am lăsat”. Eu l-am lăsat pe el un om minunat, nu am ce sa ii reproșez decât faptul că ne-am pierdut pe drum, cu meseria… și am început să ne iubim ca frații. El și actualul soț sunt identici, la fel de familiști, iubitori, muncitori. Suntem niște oameni normali, care au înțeles că s-au pierdut pe drum și fiecare a înțeles că meritam să ne găsim jumătatea”, a mai mărturisit Anamaria Prodan.

Femeia care a înlocuit-o pe Anamaria Prodan. Fata Irinei a cântat la pian pentru medici

Dacă Anamaria Prodan este mereu în prim-plan, a doua soție a lui Tibi Dumitrescu este extrem de discretă. Și pe paginile de socializare sunt puține fotografii cu Irina. Ea s-a dedicat creșterii și educației Celiei, care studiază pianul la Colegiului Național ‘George Enescu’. Recent, adolescenta a susținut un recital de pian emoționant cu piese de Bach și Schubert, pentru medicii și asistenții din spitale care luptă împotriva coronavirusului.

Fata de 14 ani a cântat pe balconul locuinței sale, fiind urmărită de vecini de la balcoane, iar pe internet de către prieteni. “Am ținut un concert pe balcon, din cauza circumstanțelor în care ne aflăm. M-am gândit că oamenii trebuie să lucreze, chiar dacă suntem în carantină, și acesta este modul meu de a mă antrena pentru examene și concursuri’, a declarat Celia Dumitrescu.