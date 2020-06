In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai directe vedete din showbiz-ul românesc, care nu s-a ferit niciodată să vorbească public despre viața ei, chiar și atunci când au existat probleme. Unul dintre cele mai controversate subiecte pe care le-a atins recent este cel legat de divorțul de Laurențiu Reghecampf, despre care s-a tot vorbit de-a lungul timpului.

Anamaria Prodan vorbește despre divorțul de Laurențiu Reghecampf

Căsnicia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost mereu un subiect de interes în lumea mondenă din România, iar asta pentru că impresara se învârte mereu în cercuri de bărbați, iar soțul ei locuiește în Dubai și uneori se văd destul de rar, ceea ce a dus la zvonurile potrivit cărora cei doi divorțează.

„Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni.

Citeste si: FOTO de infarct! Ispita Bianca Pop, complet dezbrăcată pe un site de escorte. Avem imaginile

Citeste si: Bombă în televiziune! Asistenta tv și-a dat demisia după ce Vulpița din Blăgești i-a făcut o mărturisire cruntă

Citeste si: Andreea Bălan a recunoscut totul, după ce s-a spus că s-a împăcat cu George Burcea: „Asta e surpriza. Nu am crezut că o să mai pot vreodată...”

N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă. Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit.

Lumea vorbește, ne-a divorțat de patru ori…dar eu nu țin cont de asemenea bârfe. Suntem fericiți, avem o familie frumoasă, asta este cel mai important”, a declarat Anamaria, potrivit Playtech.ro.