Ea este femeia superbă care l-a vindecat pe fotbalistul Dragos Nedelcu, după despărțirea de cântăreața Aza Gabriela. Iubita vedetei de la Farul Constanța are 29 de ani și îi aproape în permanență. Galerie foto

Dragoș Nedelcu, fundașul de bază a lui Gică Hagi la Farul Constanța, iubește din nou intens după despărțirea de cântăreața Aza Gabriela

Dragoș Nedelcu a fost împreună cu Aza Gabriela timp de doi ani!” Ne-am spus că ne iubim, reciproc”

În urmă cu trei ani, o poveste de dragoste făcea deliciul presei mondene! Dragoș Nedelcu, vedeta de acum de la Farul Constanța, se iubea cu Aza Gabriela, o cântăreață frumoasă, în plină ascensiune.

La acea vreme, Dragoș Nedelcu evolua la FCSB, și părea extrem de îndrăgostit de Aza, și ea la fel. De altfel, tânăra povestea fericită despre legătura cu fotbalistul și nu se ferea să dezvăluie amănunte savuroase din idila lor, inclusiv cum a început totul între ei.

”El mi-a scris pe Instagram, iar la un moment dat, a reacționat la in Instastory de-al meu, eu am reacționat la unul de-al lui și am început să vorbim. Apoi, ne-am văzut la un restaurant din Herăstrău. Dar am mers acolo, cel puțin eu, fără să am în cap să fim împreună... Dar, după ce am stat de vorbă cu el, mi-am dat seama că este o chimie extraordinară între noi. Nu a durat mult și ne-am spus că ne iubim, reciproc, că sentimentele noastre sunt cât se poate de serioase”, a povestit, la un moment dat, Aza pentru WOWbiz.ro.

Dragoș Nedelcu și iubita sa, Anca Gheauru [Sursa foto: Instagram]

Aza Gabriela a decis să se despartă de Dragoș Nedelcu! ” Drumurile noastre erau foarte diferite”

Din păcate, visul frumos s-a terminat după doi ani de iubire! Aza gabriela a fost cea care a spus STOP și a motivat public decizia.

"Drumurile noastre erau foarte diferite și era extrem de greu să ne vedem unul cu celălalt, pentru că fotbaliștii pleacă foarte mult, antrenamente, cantonamente și toate cele, eu dacă sunt cu muzica am început și eu evenimentele, nunți, botezuri, cununii și ne venea foarte greu să ne vedem, era o distanță" , a declarat Aza într-o emisiune la WOWnews, apoi, a menționat că își dorește ca fostul iubit să fie cu o persoană așa cum își dorește el.

"M-aș bucura pentru el să fie cu o altă fată. Chiar m-aș bucura pentru el să își găsească fata potrivită pentru el, care să îi fie alături mereu. Eu așa văd lucrurile. O femeie care vrea să ia un fotbalist, femeia aia nu trebuie să facă nimic, doar să stea după el", a conchis Aza, în cadrul aceleași emisiuni.

Dragoș Nedelcu și iubita sa [Sursa foto: Instagram]

Ea este femeia superbă care l-a vindecat pe Dragos Nedelcu, vedeta de la Farul Constanța, după despărțirea de cântăreața Aza! O cheamă Anca, are 29 de ani, și il iubește pe fotbalist!

Vorbele fostei iubite aveau să se adeverească pentru vedeta de la Farul Constanța, Dragoș Nedelcu. Drept dovadă, jucătorul lui Hagi a găsit de aproape un an femeia superbă care să îi competeze viața, așa cum își dorea el.

Dragoș s-a îndrăgostit de Anca Gheauru, iar relația lor chiar pare desprinsă din povești. Tânăra are 29 de ani, arată senzațioanal și…foarte important, îl înțelege de minune pe fundașul echipei de la malul mării. Ea l-a întâlnit pe Nedelcu în vara lui 2022 și de atunci au rămas împreună. Apropiații cuplului susțin că cei doi sunt suflete pereche, iar concediul petrecut în lunile de vară în Santorini i-a determinat să se gândească și la pasul următor. Să urmeze o nuntă în lumea sportului rege mioritic? De ce nu….