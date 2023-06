Ea este iubita lui Valentin Mihăilă, eroul Naționalei României în meciul cu Elveția! ”Ai fost și ești cel mai bun!”

In articol:

Nebunie mare, aseară, în meciul disputat de Naționala de fotbal a României contra Elveției, în preliminariile EURO 2024. Reprezentativa antrenată de Edi Iordănescu a fost condusă până în minutul '89 la Lucerna, dar a reușit să întoarcă rezultatul și să scoată o remiză miraculoasă pe final de meci, prin reușitele extraordinare ale stângaciului Valentin Mihăilă.

Valentin Mihăilă, eroul Naționalei României în meciul cu Elveția! ” Mă simt foarte bine, sunt fericit”

Golurile înscrise de Mihăilă au redat speranța românilor că putem ajunge în careul de ași al Europei, România fiind pe locul 2 în grupă, cu șanse mari de calificare la turneul final.

Internaționalul român merită toți laurii, iar, așa cum este și firesc, toți ochii sunt ațintiți pe el în acest moment. ” Mă simt foarte bine, sunt fericit. Un rezultat pe care, părerea mea, îl meritam. A doua repriză am jucat foarte bine. Îmi felicit coechipierii, echipa, suporterii pe această cale pentru că ne-au susţinut până în ultimul moment. Am crezut în şansa noastră şi am reuşit să egalăm. Am avut încredere în noi, cu toate că majoritatea oamenilor din România nu prea au încredere. Zic că suntem slabi, că e o națională mică. În prima repriză am jucat destul de slab, dar cu toţii ştiu că Elveţia e o forţă a Europei.

A doua repriză am prins încredere. Probabil că a doua repriză s-au mai relaxat puţin şi am prins noi aripi. Vreau să fac aşa...să dau un semn, pentru că suntem o echipă mică, cum spun toţi, dar aveţi încredere în noi, pentru că alţii nu aveţi! Dacă aveţi alţii, de ce nu chemaţi alţii?”, au fost declarațiile date de Valentin Mihăilă la DigiSport.

Valentin Mihăilă [Sursa foto: Profimedia]

Ea este iubita lui Valentin M i hăilă, eroul Naționalei României în meciul cu Elveția! Tânăra este student la Jurnalism

Dincolo de teren, vulcanicul Valentin Mihăilă este total opus, un tip liniștit și discret. De mai bine de patru ani, o iubește pe Andreea Stănuică, iar relația lor este una ținută departe de lumina reflectoarelor. Cei doi s-au afișat extrem de rar în public, contrar a ceea ce se întâmplă acum in social media, preferând să se concentreze mai mult pe activitatea profesională.

„Dacă vrei să fii original, fii gata să fii copiat” este motto-ul după care iubita lui Mihăilă se ghidează în viață. Andreea a terminat Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova, iar acum este studentă la Facultatea de Jurnalism. Nu încearcă nici ea să iasă în evidență, la fel ca și fotbalistul, însă, uneori, postează mesaje care îl au în prim-plan pe bărbatul pe care îl iubește. Într-unul dintre ele, tânăra redă un pic din sacrificiile și trăirile lui Valentin Mihăilă.

„Toate nopțile nedormite din cauza „nereușitelor”, toate meciurile pe care le ai jucat cu sufletul, toate momentele în care te-ai pus singur la zid, toate momentele în care ai fost aspru cu tine pentru că voiai ca totul sa fie perfect, au fost răsplătite. Ți-ai demonstrat în primul rând ție, ce poți și de ce ești capabil și asta este cel mai important! Să-ți mai zic că sunt mândră de tine? Deja știai asta. Te iubesc cel mai mult și știu că o să dai tot ceea ce ai mai bun!”, a scris Andreea despre iubitul său în urmă cu doi ani, atunci când el a ajuns în Italia.

Andreea Stănuică și Valentin Mihăilă [Sursa foto: Facebook Andreea Stănuică ]

Andreea, iubita lui Valentin Mihăilă, mesaj de suflet pentru fotbalist! ” Te iubesc, Franklin, infinit! ”

Un alt mesal pe care Andreea l-a postat pe rețele de socializare a fost legat de momentul în care Valentin Mihăilă a trecut de la Parma la Atalanta. Încântată de reușita prietenului ei de la acea vreme, tânăra a scris câteva rânduri de suflet, în care se poate observa cu ușurință ce sentimente nutrește pentru internaționalul român.

Andreea Stănuică și Valentin Mihăilă [Sursa foto: Instagram]

„ Mândră și recunoscătoare până la Dumnezeu! Pentru mine, ai fost și ești cel mai bun, iar munca ta este răsplătită. Te iubesc, Franklin, infinit! ”, este mesajul postat de Andreea, pe rețelele sociale.