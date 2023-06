Edi Iordănescu, convins că există români care nu se bucură la succesele echipei naționale: „Sunt așa de obosit de critici”

In articol:

Edi Iordănescu a vorbit la finalul meciului Elveția- România (2-2), din preliminariile EURO 2024, despre joc, tactici, precum și despre criticile primite din țară.

Edi Iordănescu: „Anumite persoane sunt mai triste decât fericite când România produce rezultate”

După meciurile jucate în deplasare, la Priștina cu Kosovo (0-0) și la Lucerna cu Elveția (2-2), selecționata lui Edi Iordănescu se întoarce în țară cu două puncte. Rezultatele tricolorilor au fost intens discutate, dezbătute și criticate, întrucât jucătorii români nu au obținut nicio victorie.

Drept răspuns, selecționerul României a declarat că nu înțelege de ce tocmai „din interior” primește păreri negative. Astfel, Iordănescu este convins că există români care nu se bucură la succesele naționalei României: „Sunt așa de obosit de critici, mâine mă trezesc și o iau de la capăt, cred în visul nostru, sunt de acord că trebuie să ne ridicăm nivelul calitativ.

Critici, câteodată din interior ne uităm și parcă anumite persoane sunt mai triste decât fericite când România produce rezultate. Acesta e feeling-ul și nu e doar al meu, îmi prezint scuzele dacă greșesc.

Mergem înainte, sunt de acord că trebuie să ne ridicăm nivelul, dar au fost două deplasări, au fost patru meciuri, România e neînvinsă și acest punct contează enorm de mult, nu doar în economia clasamentului ci și în moralul grupului.

Așteptările sunt mari. Eu sunt în interiorul acestui grup și știu că am început să construim valori și principii. Avem nevoie de continuitate. Am avut trei jocuri în deplasare din patru, nu am pierdut niciunul. Am mutat ofensiv, ne-am asumat niște riscuri. Haideți să fim pozitivi, să criticăm mai puțin și să ne venim lângă această echipă, care are suflet și este pe drumul cel bun.

Toți au avut atitudine, toți au dat tot ce au avut mai bun. În prima repriză în suferit în fața unui adversar cu multă calitate individuală, care ne-a împins mult.”, a declarat Edi Iordănescu imediat după încheierea meciului de la Lucerna.

La finalul jocului cu Elveția, Edi Iordănescu a primit o părere acidă inclusiv din partea lui Gică Popescu, care i-a transmis selecționerului că nu știe ce reprezintă, de fapt, echipa națională.

Clasament în grupa I din preliminariile EURO 2024, după primele patru runde

1. Elveția- 10 puncte

2. România- 8 puncte

3. Israel- 7 puncte

4. Belarus- 3 puncte

5. Kosovo- 3 puncte

6. Andorra- 1 punct

Programul complet al grupei

25 martie 2023: Belarus – Elveția 0-5, Andorra – ROMÂNIA 0-2, Israel – Kosovo 1-1

28 martie 2023: ROMÂNIA – Belarus 2-1, Kosovo – Andorra 1-1, Elveția – Israel 3-0

16 iunie 2023: Kosovo – ROMÂNIA 0-0, Belarus – Israel 1-2, Andorra – Elveția 1-2

19 iunie 2023: Elveția – ROMÂNIA 2-2, Belarus – Kosovo 2-1, Israel – Andorra 2-1

9 septembrie 2023: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)