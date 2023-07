Ea este Patricia, tânăra care a fost găsită decedată într-o cameră de hotel din Timișoara, cu picioarele legate! Mama tinerei de 25 de ani este sfâșiată de durere: „Sufletul meu și viața mea”

In articol:

În vârstă de 25 de ani, absolventă a unei facultăți de top din Europa, Patricia a fost găsită fără suflare duminică, 23 iulie, în camera unui hotel din Timișoara. Tânăra se cazase în urmă cu 5 zile și nimeni nu se aștepta ca o astfel de tragedie să aibă loc.

Atunci când a fost găsită fără viață, Patricia avea picioarele legate, dar nu au fost găsite urme de violență pe corpul ei. De asemenea, de precizat este că, lângă trupul neînsuflețit au fost găsite mai multe pastile, potrivit Observatornews.ro.

În același timp, primele detalii privind această tragedie arată că, Patricia se lupta cu depresia și în urmă cu ceva timp fusese internată chiar și la Psihiatrie. Oamenii legii așteaptă încă rezultatele autopsiei, însă anchetatorii sunt de părere că ar fi vorba despre o sinucidere.

Mama Patriciei este îngenuncheată de durere

Cu ultimele puteri și îngenuncheată de durere, mama Patriciei, cadru medical de meserie, își strigă suferința pe rețelele de socializare. Femeia a transmis un mesaj dureros pe pagina personală de Facebook, aducându-i un omagiu fiicei sale.

”Copilul meu-Patricia Maria-a plecat în altă dimensiune. Sufletul meu și viața mea, ființa pentru care mă străduiam să corectez ceva în această lume. Copil bun, absolventă a unei facultăți de top din Europa, minte strălucită. A trăit și a asistat tăcută la toată lupta mea, la toate nedreptățile suferite. Cu ceva zile înainte de a pleca mi-a spus că oamenii au în tipar, Răul, și că le place. În memoria ei voi duce lupta mai departe, voi încerca să curăț această mizerie din sănătate și învățământ care ne afectează viețile de zi cu zi. Am fost corectă și am sesizat mereu, în timp toate acestea. Autorităților nu le-a păsat, s-au complăcut și au mușamalizat. Acum, în memoria ei, fac un apel către toți oamenii buni pentru a ne coaliza în această extincție a răului sub toate formele lui”

, a scris mama Patriciei pe contul său de Facebook.

Patricia Maria [Sursa foto: observatornews.ro]