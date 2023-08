Ea este Valentina, tânăra mămică ucisă de o polițistă de 22 de ani! Femeia și-a dat ultima suflare lângă fiica ei de numai 6 ani: “Nu pot sa cred”

In articol:

O agentă a Poliției Române, în vârstă de 22 de ani, a provocat un accident rutier mortal, după ce a intrat cu mașina într-un autoturism care circula regulamentar. Valentina, în vârstă de 30 de ani, a murit pe loc.

În mașină se mai aflau fiica sa, în vârstă de șase ani, și o adolescentă de 17 ani, care au scăpat cu viață și au fost transportate de urgență la spital.

Valentina avea multe planuri de viitor, printre care să își vadă fetița crescând. Visurile i-au fost, însă, spulberate de o șoferiță care s-a urcat la volan după ce a consumat alcool.

Valentina era mama unei copile de șase ani. [Sursa foto: Facebook]

Familia Valentinei este devastată de durere

Tânăra mamă a murit luni noaptea, în jurul orei 01:40. Ea se întorcea acasă de la rudele din localitatea Sîngera, alături de fiica sa și o adolescentă de 17 ani.

În acel moment, a fost lovită frontal de mașina unei polițiste care consumase alcool. Valentina a pierit pe loc, iar cele două pasagere au fost transportate de urgență la spital.

Oamenii legii ajunși la fața locului au testat șoferița cu etilotest și s-a constatat că avea o alcoolemie de 0.52 mg/l în aerul expirat. Femeia era angajată a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) din Moldova, având vârsta de 22 de ani.

Valentina avea multe planuri de viitor, însă toate i-au fost spulberate. [Sursa foto: Facebook]

După accidentul rutier nefast, tânăra a fost suspendată din funcție și reținută pentru 72 de ore. Polițista urmează să fie dusă la audieri, cu propunerea de arestare pentru ucidere.

Valentina este plânsă de toți cei apropiați

Familia, prietenii și toți cei care au cunoscut-o pe Valentina sunt în stare de șoc după aflarea veștii. Copila Valentinei a rămas acum orfană de un părinte și va crește tot restul vieții sale ducând dorul mamei.

În mediul online, cunoscuții au trimis o serie de mesaje de condoleanțe după decesul Valentinei.

„Doamne ferește ce durere familiei. Nu dă Doamne la nimeni. Atât de tânără și frumoasă ,și un nimeni i-a luat viața. Polițistă, tânăra parte feminină și să te urci beată la volan.? Chiar dacă nu era polițistă ,dar ești tânără, ești domnișoară cum poți să te îmbeți? Doamne ferește ce tineret în ziua de azi, beție și fumat. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace! Condoleanțe familiei”. “Nu pot sa cred, la început de viață, tânără și plina de energie...nu pot sa cred, Îngerii să îți vegheze drumul lin spre cer....condoleanțe familiei”, “O tragedie cumplită. Dumnezeu s-o ierte. Condoleanțe și multă putere celor apropiați”, “Drum lin spre cer”, “Condoleanțe întregii familii și rudelor, foarte dureros”, “Dumnezeu sa o ierte!!....nu găsesc cuvinte...este strașnic în ziua de azi ...numai ai încredere sa mergi nici pe drum deja...chiar fiind și pe jos!!...Oare câți copiii trebuie să rămână de mici, orfani de mamele lor??? Oare câți părinți trebuie să-și înmormânteze copiii de tineri...nu exista oare nici o lege in țara asta?? De ce nu se iau odată și odată măsuri aspre pentru consumul alcoolului la volan!!....Este imposibil de înțeles....Doamne Dumnezeule...”, “ZBOR LIN CHIP FRUMOS, SUFLET INOCENT!!!”, "Mi se rupe inima de durere", sunt doar câteva din mesajele postate de cei dragi.