In articol:

Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, a devenit mamă pentru a doua oară în data 18 februarie. Actrița a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, acolo unde a apărut și prima imagine cu nou-născutul.

Ecaterina Ladin a născut un băiețel

Dalida din „Las Fierbinți” a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în data de 18 februarie.

Prima imagine cu micuțul a fost postată chiar de către actriță. Alături de fotografie, Ecaterina a postat și un mesaj emoționant: „…până la lacrimi mi-e dragă viața!”.

Citeste si: Cum arată soţul Dalidei din "Las Fierbinţi". Cei doi au împreună un băiat

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

În urmă cu doar câteva zile, aceasta declara faptul că ar trebui să nască la începutul lunii martie. De asemenea, actrița a mai declarat faptul că s-a gândit la un nume pentru cel mic, care se pare că ar fi un nume românesc, de sfânt. La doar câteva zile, Ecaterina anunța faptul că a devenit mămică pentru a doua oară.

Ecaterina Ladin a născut! Actrița din „Las Fierbinți” a adus pe lume un băiețel[Sursa foto: Facebook]

„Trebuie să nasc la începutul lui martie. Mai sunt vreo trei-patru săptămâni, dacă stau cuminte. Dacă nu, poate vine mai devreme. Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil.

Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată, o s-o numesc eu”, spunea actrița, în urmă cu doar câteva zile.

Citeste si: Celentano din Las Fierbinți, discurs excepțional de Ziua Națională a României

Ecaterina Ladin și soțul ei trăiesc

Distribuie pe:







o frumoasă poveste de dragoste și s-au căsătorit în data de 6 iunie 2015. De asemenea, cei doi soți mai au împreună un fiu.