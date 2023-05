In articol:

Eclipsă penumbrală de Lună: 5 mai 2023. Află totul despre cum se formează acest fenomen și cum este influențat de distanța dintre Pământ și lună.

Eclipsă penumbrală de Lună: 5 mai 2023

Anul acesta vor fi două Eclipse de lună. Prima va avea loc la data de 5 mai și va fi cea mai adâncă eclipsă de lună din februarie 2017 și până în septembrie 2042.

Fenomenul va putea fi admirat doar în anumite regiuni de pe continentele Africa, Asia și Australia și va începe la ora 15:11 GMT. Diametrul aparent al Lunii va fi cu 0,13% mai mic decât media, iar distanța Lunii față de Pământ va fi de 380.236 km (236.268 mi).

Eclipsa va fi complet vizibilă peste Asia și Australia și va fi văzută în creștere peste Africa și în Europa Centrală și de Est.

Această eclipsă este ultima dintre cele patru eclipse lunare din ciclul metonic din aceeași dată, 4-5 mai, fiecare separată de 19 ani.

Ciclul metonic se repetă aproape exact la fiecare 19 ani și reprezintă un ciclu Saros plus un an lunar. Deoarece are loc la aceeași dată calendaristică, umbra pământului se va afla aproape în aceeași locație față de stelele de fundal.

Eclipsă penumbrală de Lună: 5 mai 2023. La ce oră începe și unde va fi vizibilă [Sursa foto: PixaBay]

Ce este Eclipsa de lună

Eclipsa de Lună are loc atunci când Luna, intră în umbra Pământului, în timpul mișcării ei. Fenomenul se formează atunci când Soarele, Pământul și Luna sunt aliniate suficient. Timpul și durata ei depind de poziția relativă și poziția de pe linia nodurilor.

De asemenea, eclipsa penumbrară apare atunci când luna se află în penumbra planetei noastre.

În acest caz, suprafața lunii nu se întunecă, ci poate deveni mai galbenă.

Viteza de trecere a Lunii prin umbra Pământului este de un kilometru pe secundă (3600 km/h), astfel că poate dura aproximativ 107 minute. Totuși timpul de la primul contact al Lunii cu conul de umbră al Pământului până la ultimul contact este mult mai mare, de până la 6 ore.

Cea mai lungă eclipsă totală lunară din perioada 1000 î.Hr.-3000 d.Hr. a avut loc în mai 318 și a durat 1 oră, 47 minute, 14 secunde.

Durata unei eclipse este influențată de distanța relativă între Pământ și Lună. Atunci când luna se află în punctul cel mai îndepărtat față de Pământ de pe orbita Lunii, distanța orbitală a Lunii este mai mică. Diametrul umbrei nu scade așa de mult odată cu distanța.

Când va avea loc următoarea eclipsă de lună

Următoarea eclipsă de lună va avea loc în noaptea de 28-29 octombrie 2023. Acesta va fi una parțială, deoarece doar o porțiune din lună va intra în umbra Pământului.

Fenomenul va începe în jurul orei 19:35 GMT, iar maximul va fi atins la ora 20:14 GMT. Conform specialiștilor, eclipsa parțială se va încheia la ora 20:52 GMT.

Așadar, va fi observată și o eclipsă penumbrală slabă de Lună, timp de aproximativ o oră de fiecare parte a eclipsei parțiale lunare. Durata totală a eclipsei de Lună va fi de 4 ore și 25 de minute.

Eclipsa parțială de Lună va putea fi vizibilă din Europa, Asia, Australia, Africa, America de Nord, Nord/Estul Americii de Sud, Oceanele Pacific, Atlantic, Indian, precum și Arctica și Antarctica.

