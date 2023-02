Ei sunt cei mai scumpi artiști din România! Au dezvăluit de ce au cel mai mare tarif din industrie. "Cu banii de Logan nu poți să cumperi Mercedes" | EXCLUSIV

In articol:

WOWbiz vă prezintă topul celor mai scumpi artiști din țară, dar care fac show de show. Chiar ei ne-au motivat în exclusivitate de ce au un tarif atât de mare. Iată cât trebuie să scoți din buzunar și de ce pentru a-ți cânta artistul preferat la evenimente.

Vali Vijelie- 15.000 de euro

Vali Vijelie este fără doar și poate unul dintre cei mai ascultați maneliști din țara noastră. Acest lucru este demonstrat de milioanele de vizualizări ale pieselor lui, dar și proiectele de succes pe care le are. Tocmai de aceea este foarte solicitat la evenimente, oricine dorindu-și ca Vali Vijelie să îi facă o dedicație. Însă, în acest sens, mulți se plâng că trebuie să scoată prea mult din buzunar pentru a-i încânta pentru câteva minute. Vali Vijelie nu s-a ferit și ne-a oferit explicația pentru care este printre cei mai scumpi artiști din România.

Argumentul este unul fabulos, care a închis gura tuturor invidioșilor.

"Trebuie știut că ești cine ești cât ești pe scenă, când ai coborât, ești la fel ca toată lumea, iar ca să rămâi în top, tot timpul trebuie să muncești și să îți dai interesul pentru meseria pe care o ai. Cu banii de Logan nu poți să cumperi Mercedes.", a afirmat Vali Vijelie, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin- 8.000 de euro

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Vedeta cântă muzică populară și în trecut a mai fost criticată pentru că s-a apucat și de manele. În ceea ce privește concertele, Maria Constantin ne-a mărturisit că tarifele variază de la tipul de eveniment, până la numărul de persoane și locație. Artista a mărturisit că nu poate cere pentru un concert departe de Capitală același tarif ca în București. Dacă haterii cred că este prea scump, Maria Constantin este de părere că este un tarif rezonabil. Vedeta ne-a mărturisit că față de alți colegi de breaslă, prețurile sunt unele corecte, aliniate la tarifele din piață sau poate chiar mai mici.

"Fiecare este liber să comenteze ce vrea. Tariful îl poate afla oricine pentru că mă pot suna personal. Oricine poate să afle tariful, iar el este decis și în funcție de zona în care este evenimentul. Poate să fie diferit. Nu cred că sunt tarife atât de mari. Există tarife pentru fiecare buget, în funcție de eveniment. Este clar că nu pot să cer aceeași bani dacă evenimentul este în București și este un eveniment restrâns, adică privat. Eu nu am de ce să mă justific nimănui, acela este tariful meu și punct. Plus de asta, eu am evenimente. Se pare că oamenii vor și așa, deci există cerință pe piață că dacă nu aș avea evenimente, atunci cu siguranță noi toți artiștii am lăsa un tarif mult mai jos. Asta ne este meseria. Este un preț rezonabil, apropiat chiar de celelalte prețuri. Nu înțeleg unde ar fi problema lor", a precizat Maria Constantin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară- 5.000 de euro

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase. Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni. Armando Nicoară, fratele lui Armin, este cel care se ocupă de evenimente și tarife, fiind și cel care ne-a spus despre mărirea onorariului celebrei formații.

"În principiu, tarifele la noi nu au crescut din cauza inflației și a situației economice. E vorba de evoluția artistului până la urmă. Cu cât pretențiile sunt mai mari, în funcție și de asta se fac prețurile. Deci au crescut evident pentru că sunt artiști căutați, iar lumea îi place.", a dezvăluit Armando Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua- 4.500 de euro

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări. Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Marian Corcheș. Carmen de la Sălciua se numără printre cei mai scumpi artiști din țară. Speculațiile spun că artista ar încasa în jur de 4500 de euro la evenimente. În exclusivitate pentru WOWbiz, Carmen de la Sălciua a motivat de ce se află în topul artiștilor costisitori.

"Fiecare cu gusturile lui și cu buzunarul lui. E adevărat că poate pentru unii e costisitor și pentru unii nu e. Fiecare cum își permite. Tariful e pe măsura show-ului și cu ce vii tu la pachet. Câteodată am mai făcut și discounturi dacă aveam un eveniment și mi s-a ivit un alt eveniment aproape de celălalt, îți dai seama că am mai făcut și discounturi. În general, ca să fiu acuma manelistică, îmi cunosc valoarea.", a mărturisit Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Jean de la Cariova- 3.500 de euro

Jean de la Craiova este unul dintre artiștii preferați ai românilor iubitori de muzică de petrecere. Atunci când ai un eveniment important în viață, muzicanții fac diferența. Însă, cu cât artistul este mai cunoscut, cu atât trebuie să scoți mai mulți bani din buzunar. În presă s-a scris că onorariul este de 5.000 de euro, la care se adaugă și banii din dedicații. De altfel, tot în presă s-a scris că Jean de la Craiova nu și-ar achita impozitele la stat. Artistul a lămurit acest subiect.

"Eu tot timpul am fost la zi cu plățite statutul. Am contabil de 20 de ani. Să ai contracte și toate chestiile legate de primirea banilor pe evenimente, având contabil ești obigat să plătești, ai firmă. Tot timpul plăteam taxe și impozite la stat. Eu cred că așa e normal și ar trebui să o facă toți. Din sumele pentru care mă angajez, nu iau eu tot singur. Sumele vehiculate sunt mari. Iau 3500 de euro o oră jumătate cu tot staff, formație, sunet, iar dedicații, lumea nu prea mai dă. Dacă scoți mașina, drumul, e bine. Cânți, ești bun, bine, dacă nu, stai acasă în studio.", a declarat Jean de la Craiova în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".