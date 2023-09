„El a avut o relație cu prietena mea din film” Ce a descoperit Adela Popescu despre Radu Vâlcan, la filmările din Vama Veche? Nu doar ea a rămas uimită de talentul soțului ei

In articol:

După ce s-a retras din emisiunea matinală pe care a prezentat-o ani la rând, Adela Popescu a revenit la o mai veche iubire, actoria.

Vedeta s-a întors pe platourile de filmare, dar nu singură. După mult timp de când fanii nu au mai văzut-o în rolul de actriță, Adela Popescu a făcut echipă cu cele mai bune prietenele ale sale, dar și cu soțul, iar rezultatul va putea fi văzut de toată lumea în 2024.

Adela Popescu își pune soțul pe un piedestal

Până atunci, însă, Adela Popescu a dat din casă și a dezvăluit lucruri neașteptate de pe platourile de filmare.

Un aspect foarte important pe care a ținut să-l menționeze vedeta este faptul că, deși alături de ea și Radu a făcut parte din distribuție, ei nu au jucat împreună în pelicula ce va urma să se lanseze.

Ba chiar, spune ea, Radu Vâlcan formează un cuplu în film cu cea mai bună prietenă a sa din scenariu, dar și din viața reală.

Lucru pe care ea îl caracterizează a fi unul genial, căci așa și-a putut observa soțul din exterior, despre care acum are numai cuvinte de laudă.

Ea spune că Radu Vâlcan a impresionat pe toată lumea pe platourile de filmare. Atenția, seriozitatea, implicarea, devotamentul și reușitele lui i-au făcut pe cei prezenți pe set să îi aplaude talentul actoricesc, căci a fost pe tot parcursul filmărilor un actor căruia nimeni nu a avut ce să îi reproșeze.

”Nu sunt directe (nr. scenele în care joacă alături de soțul ei). El a avut o relație cu prietena mea din film, Eva, jucată de prietena mea din viața reală, Ada Condeescu. A fost mai simplu să nu lucrez cu el. Am putut să-l văd din exterior. Încă o dată am descoperit că, din punctul meu de vedere, Radu este un actor absolut fabulos. Petre Năstase mi-a spus că nu și-a imaginat că Radu este atât de talentat și nu doar talentat, era impecabil la filmare. Noi ne hăhăiam, el era concentrat, asumat și când dădea replica era perfect. La noi nu era bine, mai uitam textul. El era foarte implicat. Mi-a plăcut că nu am jucat, pentru că am putut să-l observ din exterior”, a spus Adela Popescu, conform Unica.ro.

Ce a descoperit Adela Popescu despre Radu Vâlcan, la filmările din Vama Veche [Sursa foto: Facebook]

Cât despre ea, Adela Popescu spune că a simțit că nu a mai practicat această meserie de mult timp. Mai ales la începutul filmărilor, subliniază ea, a avut momente când nu a arătat în fața camerei exact ce voia și cum voia, dar exercițiul și încrederea de sine au ajutat-o enorm.

Fapt pentru care acum, după filmările din Vama Veche, Adela Popescu spune că nu mai este atât de vehementă la proiectele actoricești care-i ies deja în cale.

”S-a simțit (nr. lipsa antrenamentului actoricesc). Aveam momente când mintea mea știa cum trebuia să sune replica, dar fața nu mă ajuta deloc. Îmi dădeam seama văzând la monitor, că nu am reușit să transmit ce gândeam că trebuia să fac. Asta se cheamă o lipsă de exercițiu. Și în actorie e ca orice instrument. Trebuie să exersezi. Când nu exersezi îți ieși din mână. Pe început m-am simțit puțin anesteziată. Sunt în discuții pentru proiecte în televiziune în continuare. Acum, după experiența asta, am redescoperit plăcerea de a juca. Acum nu mai sunt vehementă împotriva proiectelor de genul”, a mai adăugat fosta prezentatoare TV.

