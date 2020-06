In articol:

Iubitul secret al lui Emily Burghelea este primul ei partener. Totul s-a întâmplat în perioada 2014-2015, când Emily era elevă a unui liceu din Constanța. În octombrie 2014, cei doi au fost într-o vacanță în capitala Austriei și s-au fotografiat în centrul orașului. „De la Viena, cu dragoste”, a postat atunci Emily. (vezi ce se întâmplă în războiul dintre Emily Burghelea și șefii ei)

În ianuarie 2015, cuplul a petercut o vacanță într-o destinație exotică, cu mult soare. ”Sfidăm iarna”, a explicat Emily fotografia în care ea și iubitul său apar așezați pe o plajă, lângă o rulotă. Cei doi s-au separat ulterior. De atunci, Emily Burghelea nu a mai ieșit în public cu un bărbat, deși în presă s-a speculat despre o altă poveste de dragoste, trăită în 2016-2017.

Iubitul secret al lui Emily Burghelea: "Este foarte curtată"

“Emily nu are iubit, chiar dacă este foarte curtată de când apare aproape zilnic pe sticlă, însă a dezvăluit că a avut o relație de doi ani cu un pictor din străinătate, amic cu DJ-ul Dubfire. S-au cunoscut la un festival de muzică electronică, iar între ei s-a înfiripat o poveste de dragoste datorită căreia fata a vizitat colțuri exclusiviste ale lumii, dar nu oricum, ci în cele mai bune condiții. Odată cu ”Bravo, ai stil!”, emisiune pentru care a trebuit să fie în permanență în România, tânăra a rupt orice legătură amoroasă cu pictorul.”, a relatat playtech.ro.

Emily Burghelea și-a dat demisia de la Antena 1 la începutul acestei săptămâni și toată lumea a luat foc atunci când asistenta a dezvăluit motivul: Viorel o bate pe Vulpița. Nimeni din emisiunea moderată de Mirela Vaida părea că nu știe despre acest lurcu, ba chiar s-a venit cu contra-argumente. Radu Rotaru, reporterul care i-a avut ”în grijă” pe Vulpția și Viorel bagă mâna în foc că inflormația e falsă.

Iubitul secret al lui Emily Burghelea: "Am primit niște telefoane de la un număr ascuns"

”Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată”, a explicat reporterul Radu Rotaru. În plus, Mirela Vaida a explicat și ea că nu a ascuns deloc ce se întâmplă cu deja celebrul cuplu de la Blegești și, dacă, vreodată, la mijloc ar fi fost vorba de bătăi, ea ar fi fost prima care ar fi reaționat.

”Pe lângă ce se întâmplă acum, eu am primit niște telefoane de la un număr ascuns. La unul dintre ele am răspuns și cineva mi-a spus că o să fiu îngropată de vie. Cu ce o să fiu îngropată de vie? Cu asta? Cu ce faceți voi aici? Niciodată! Așteptați dovezile! Eu am știut foate bine cu cine mă pun: cu experții în manipulare. Dar… din păcate, manipularea de astăzi a fost foarte ieftină. Cine a reușit să vadă, vede!”, a spus Emily Burghelea.