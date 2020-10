Bianca Rus are un nou iubit [Sursa foto: Instagram]

În ultima perioadă au fost mai multe zvonuri conform cărora Bianca Rus este tare îndrăgostită. ”Bianca este cu un tânăr de care este tare îndrăgostită. Deocamdată nu vrea să vorbească despre noua ei relație”, ne-a spus un apropiat al fostei concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebritries”. Ceea ce am mai aflat este că noul iubit al Biancăi este mult mai tânăr ca ea și că sunt împreună de câteva luni.

In articol:

Bianca Rus, alaturi de noul ei iubit[Sursa foto: Facebook]

Deși până acum pe pagina de socializare a Biancăi nu au apărut poze în care cei doi să fie împreună, pagina tânărului este plină de imagini cu ei, de la mare, de la piscină, de la restaurant, iar artista îi trimite la toate postările mesaje cu inimioare.

Tânărul care este model, a apărut alături de Bianca Rus și de Maria Ilioiu în poze pentru diverse site-uri de haine.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Bianca Rus la piscina[Sursa foto: Facebook]

Ei bine, zilele trecute, pe site-ul unei firme de haine căreia Bianca Rus îi face reclamă, au apărut poze cu ea și tânărul. Sunt mai multe imagini, în care Bianca apare alături de acesta, într-una cei doi se țin de mână, iar comentariul de pe site este ”Bianca Rus si iubitul ei vă prezintă noile costume pereche de la Desire!”

Bianca Rus si tanarul au pozat impreuna pentru un site de haine[Sursa foto: Facebook]

Bianca Rus a fost căsătorită două săptămâni

După o căsnicie eșuată, care a durat doar două săptămâni, Bianca Rus a avut o relație cu Ștefan Farrel. A fost bărbatul pe care l-a prezentat și la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. S-a spus că a fost o relație bazată mai mult pe colaborarea profesională dintre cei doi și nicidecum pe iubire. Cert este că în primăvară cei doi s-au despărțit, iar de atunci Bianca Rus nu a mai vrut să audă de Stefan Farrel.

În ceea ce privește căsnicia ei, Bianca Rus a mărturisit la un moment dat chiar în emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities” cât de greu i-a fost să treacă peste ceea ce i s-a întâmplat. ”Povestea mea e foarte simplă: am fost căsătorită două săptămâni, după care un an a durat divorțul. Am fost în relația aceea un an, dar e bine că s-a terminat cu bine.

A fost o judecătoare care a analizat toate probele de la dosar, și chiar mă bucur că în România există asemenea judecători. Mi-a dat trei amânări, a vrut să vadă filmările, toate acuzațiile dacă sunt reale, după care mi-a dat dreptate. Îmi ceruse o sumă de bani fostul meu soț. Nu a primit-o. A greșit că a cerut”, le-a povestit Bianca Rus, colegelor sale de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” despre soțul său care s-a dovedit a fi și violent.