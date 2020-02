În urmă cu două săptămâni, în culisele emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Bianca Rus a făcut dezvăluiri emoționante despre divorțul de bărbatul care i-a fost soț doar o scurtă perioadă de timp.

”Povestea mea e foarte simplă: am fost căsătorită două săptămâni, după care un an a durat divorțul. Am fost în relația aceea un an, dar e bine că s-a terminat cu bine.

a dezvăluit cântăreața.

Bianca Rus a povestit calvarul prin care a trecut cu fostul soț! ”Era violent și nu doar cu mine”

Mai mult, mariajul vedetei de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a fost plin de violență și durere, mai ales că Antonio s-a dovedit a fi dur și cu alte persoane, acesta ar fi agresat și vecinii, un cuplu de pensionari care îl rugase să dea muzica mai încet. Nervos și beat, bărbatul a mers peste ei și le-a spart ușa, i-a lovit și i-a amenințat, apelând la fel și fel de șicane. (Citeste si: Bianca Rus: "Am pofta de creier pane"! Bianca Giurcanu a atacat-o dur: "Are nevoie de creier")

”Multă vreme nu am apărut nicăieri, am spus că nu vreau să vorbesc, e viața mea, am trecut prin bune și rele. Nu mi-am blamat soțul, nu l-am făcut de râs. Acum, însă este altceva, vreau să spun adevărul meu.

Tot timpul era sub influența alcoolului. Pe lângă episodul cu bătrânii, m-a agresat și pe mine, a spart tot în casă. Mi-a vorbit foarte urât. Eram în perioada de recuperare după operația la stomac, am fost agresată, am fost jignită. Lovită în burtă! Probabil nu ne cunoscusem suficient de bine ca să-mi dau seama că e o persoană agresivă. Ne amenința! Punea în practică amenințările. Noi ne-am cununat civil pe 26 mai, până atunci fusese așa și așa, ne-am mutat repede împreună, nu apucasem să-l cunosc, să văd că e agresiv, că e în stare să bată pe cineva. Nu m-a avertizat nimeni că face sau că drege. Am avut discuții, am spus că nu știu dacă e bine să ne căsătorim. M-am gândit mult dacă e bine să fac pasul, după ce el m-a agresat. A spart ușa la vecini pentru că îi ziseseră să dea muzica mai încet la 12 noaptea. Oamenii au fost terorizați. Am poze cu ușa spartă. Vecina mea e și acum în depresie după acel episod.

Am cerut un ordin de protecție, mi s-a spus de la Judecătorie că e nevoie să curgă sânge. Sunt dosare deschise la poliție. Am documente de la IML și nu au fost luate în calcul. M-au întrebat dacă sunt pe targă, dacă încă mai am dinți în gură. Și-a însușit banii de la nuntă, eu nu puteam să-l întreb nici măcar ce a făcut cu banii ăia. A fost în Dubai, și-a luat mașină, nu știu ce a făcut cu ei. A făcut cumpărături, mânca, stătea în lux.

Bianca Rus a spus totul despre extravagantele fostului soț! ”Nu îmi explic ușurința cu care arunca banii în stanga și-n n dreapta”

, a povestit Bianca Rus.

Bianca Rus a spus totul despre extravagantele fostului soț. În premieră pentru WOWbiz.ro, cântăreață a povestit cum a cheltuit bărbatul nu mai puțin de 30.000 de euro în vacanța din Dubai. "Lui îi placea să trăiască pe picior mare, îi placea practic să trăiască clipa. Nu se gândea decât la el, avea acest egoism. Astfel, nu îmi explic ușurința cu care arunca banii în stanga și-n n dreapta. În Emiratele Unite când am fost, el și-a cumpărat toate lucrurile posibile de la mari designeri, am stat într-un super hotel, a preferat să petreacă numai prin restaurante, cu șampanie scumpă și tot felul de alte licori", a dezvăluit vedeta de la "Bravo, ai stil! Celebrities".