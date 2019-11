Tatăl secret al lui Carmen de la Sălciua este actualul soţ al mamei cântăreţei. Mariana a divorţat de tatăl lui Carmen când aceasta era un copil, dar ulterior şi-a refăcut viaţa alături de Vasile, care a devenit tatăl vitreg al cântăreţei de muzică de petrecere, cu care are o relaţie foarte apropiată. (vezi care a fost prima declaraţie a lui Carmen de la Sălciua după ce s-a scris că s-ar fi despărţit de Culiţă Sterp)

„Eu pe mama mea o privez de lucrurile astea, ea nu știe decât că eu sunt fericită. Ea nu a știut că eu am probleme. Am încercat să ascund asta pentru că am învățat să trăiesc singură. De la tatăl meu am moștenit talentul muzical. Părinții mei s-au despărțit, am trecut prin dramele unui divorț, lucrurile astea te marchează”, a povestit Carmen de la Sălciua despre tatăl ei natural.

Tatăl secret al lui Carmen de la Sălciua: "În fiecare relație cu un băiat l-am căutat pe tata"

“Divorțul lor și faptul că eram singură într-un alt oraș m-a făcut oarecum să-mi iau inima în dinți și am devenit femeie, m-am maturizat foarte repede. Pe mama am avut-o foarte mult aproape, în schimb pe tatăl meu nu l-am mai avut și protecția paternă pe care și-o dorește orice fiică, asta mă afecta. În fiecare relație, convorbire cu un băiat, l-am căutat pe tata. Am căutat sprijinul pe care mi-l dădea tata, înainte să divorțeze” a mai dezvăluit Carmen de la Sălciua.

"Talentul îl moștenesc de la tatăl meu, care nu mai cântă acum din păcate, însă a câștigat pe vremea lui foarte multe premii la concursuri de mare anvergură, din vremurile acelea! Avea o voce deosebită și frumoasă și puteai să îl distingi de restul colegilor lui.”, a povestit, la un moment dat, Carmen de la Sălciua.