Alex Zănoagă a publicat pe pagina lui de Instagram o fotografie în care el este președintele României. Imaginea este, în mod evident, modificată în glumă, dar concurentul s-a amuzat copios.

„Hahaha bună asta”, a scris Alex Zănoagă în dreptul fotografiei pe care a repostat-o.

Alex Zănoagă a vorbit despre cununia cu Simina de la Puterea Dragostei

„Este cea mai frumoasă femeie. De aceea, am și luptat pentru ea, și pentru relația noastră. Știu că, poate, unii oameni mi-au condamnat anumite reacții pe care le-am avut în casă, dar totul a pornit din iubire, ceea ce implică și gelozii, și supărări, însă și foarte multe bucurii”, a comentat Zănoaga pentru WOWbiz.ro!

În plus, Alex Zănoagă a declarat că are de gând să-i dea și inelul Siminei.

„Va urma cununia, și îi voi da inelul de logodnă. Ne căsătorim aici, în ianuarie, dar nu am stabilit singur data, trebuie să mergem la primărie. Oricum, am vorbit și despre invitați și sper ca totul să fie bine. Decizia de a organiza totul în Capitală are legătură cu faptul că iubitei mele îi va fi greu să se deplaseze prea mult atunci”, a decalrat fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Alex Zănoagă a spus de ce Simina de la Puterea dragostei a evitat să declare că este gravidă

Alex Zănoagă a dezvăluit și motivul pentru care au preferat să fie discreți în privința copilului.

”Simina nu a vrut să spună că este însărcinată, fiindcă dorea să fie sigură, să știe că este bine copilul, și abia pe urmă, să dezvăluie tot, să facem anunțul. Vă dați seama că nu puteam să ținem ascuns acest lucru, mai ales că burta îi creștea Siminei și era totul vizibil. Dar, repet, important era să fie bebelușul bine, să nu fi avut Doamne ferește vreo problemă...și abia pe urmă, ne anunțam prietenii”, a spus Alex, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro