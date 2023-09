El este iubitul Biancăi Comănici! A venit în România pentru ea, iar WOWbiz a surprins cele mai romantice imagini cu îndrăgostiții: „De fiecare dată când ne revedem am fluturași în stomac” | EXCLUSIV

In articol:

Acum ceva timp, Bianca Comănici a aruncat bomba, cum că are un iubit secret, de care este foarte îndrăgostită. Acum, s-a hotărât să îl prezinte publicului, prin intermediul nostru. Joni a venit pentru Bianca în România, iar noi am surprins întreaga revedere romantică.

Cei doi ne-au acordat un interviu exclusiv despre povestea lor de dragoste și ceea ce simt unul pentru celălalt.

Iubitul Biancăi Comănici, primele declarații

Echipa WOWbiz a fost alături de Bianca Comănici în aeroport pentru a afla cine este iubitul ei misterios. Înainte ca acesta să ajungă, aceasta ne-a mărturisit ce simte pentru bărbatul din viața ei, fiind foarte emoționată să îl revadă.

„Este o poveste de dragoste, eu nu mai credeam în iubire. Am început să cred din nou în dragoste datorită acestui băiat cu care sunt de ceva timp împreună și am emoții să îl revăd de fiecare dată, pentru că relația noastră este la distanță. E un pic mai greu de întreținut o relație așa, dar e frumos, pentru că de fiecare dată când ne revedem am fluturași în stomac și abia aștept să îl văd.” , a precizat Bianca Comănici.

După emoționanta și romantica revedere, am stat de vorbă cu amândoi îndrăgostiții, astfel că Joni, iubitul Biancăi, ne-a oferit primele declarații. Tânărul a precizat că este foarte îndrăgostit de Bianca și fericit că acum o poate ține de mână.

„Sunt foarte fericit că sunt lângă Bianca. Ce simt pentru ea este iubire, multă iubire. Cel mai mult îmi place la ea personalitatea. E o persoană bună, amuzantă.”, ne-a spus Joni.

Cum s-a cunoscut Bianca Comănici cu iubitul ei?

Bianca Comănici ne-a povestit cum s-a cunoscut cu Joni și cum a evoluat povestea lor pe parcurs. Aceasta ne-a dezvăluit din ce țară vine iubitul ei, câți ani are, zodia și profesia.

„Vorbeam cu o prietenă acum vreo jumătate de an, având în vedere activitățile mele de zi cu zi și mă gândeam unde aș putea să îmi întâlnesc sortitul sau măcar o persoană cu care să interacționez mai mult. Și ea avea probleme și eu la fel, nu ieșeam, nu mai făceam nimic. Bineînțeles, ritualul meu din fiecare seară, să intru live pe tiktok și acolo l-am cunoscut pe el. Din partea mea a fost dragoste la prima vedere, din prima clipă când l-am văzut am avut ceva în stomac. Când ne-am văzut față în față, am avut aceeași chimie. El e tiktoker. Mi-a spus că de obicei nu accepta cereri de la alte persoane, dar în seara respectivă s-a gândit să accepte. Sunt sigură că a fost soarta, nu am forțat nimic, am lăsat de la sine să funcționeze lucrurile și funcționează destul de bine. Iubitul meu se numește Joni, e din Kosovo, dar acum locuiește în Norvegia. Are 21 de ani și este zodia gemeni. Ne-am spus deja te iubesc.”, a declarat Bianca Comănici, pentru WOWnews.

