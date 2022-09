El este Liviu, mirele scăpat din brațe de nuntași. Și-a dat în judecată prietenii, la un an de la tragedie: „Pe ei nici nu-i interesează de mine”

In articol:

În urmă cu un an, una dintre cele mai frumoase seri din viața unui bărbat s-a transformat într-un calvar. Mai precis, Liviu, în vârstă de 32 de ani, a ajuns la spital de la propria nuntă, asta după ce invitații săi l-au aruncat în sus și l-au scăpat.

La momentul respectiv, bărbatul s-a lovit foarte tare la spate, iar în prezent, Liviu este extrem de deranjat de faptul că prietenii lui nici măcar nu l-au contactat pentru a-l întrebat cum se simte.

Din acest motiv, Liviu a decis să-și dea prietenii în judecată, la un an de când s-a petrecut incidentul.

„I-am chemat în instanță să plătească toate cheltuielile pe care le-am plătit eu din cauza lor”

Fericitul eveniment a avut loc pe data de 19 septembrie 2021, la Băile Felix, însă întreaga bucuria a mirilor s-a umbrit de îndată ce Liviu a fost luat pe sus de către 4 nuntași, apoi aruncat de câteva ori în aer. Din nefericire, ultima aruncare l-a trimis pe Liviu direct la spital, acesta lovindu-se foarte tare la spate.

Totodată, la câteva zile de la incident, Liviu a fost transportat de la spitalul din România direct în Germania, dat fiind faptul că acolo lucra de mai bine de 9 ani și avea o

asigurare de sănătate care îi acoperea toate cheltuielile privind investigațiile pentru problema de sănătate și nu numai.

Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a precizat că abia în luna mai a reușit să se reîntoarcă la locul de muncă, însă nu poate să lucreze mai mult de 4 ore pe zi și chiar și așa, acesta tot se confruntă cu dureri.

„Am stat cam patru săptămâni în spital, în Germania, și după aceea am stat la pat două săptămâni, acasă, fără să mă pot ridica. Au urmat două luni în care mi s-a permis să mă ridic din pat, dar nu mai mult de 10 minute. Abia după 7-8 luni de tratamente și recuperare am putut să reîncep lucrul. Dar și așa, din cauza durerilor pe care le am la spate, nu pot lucra mai mult de 4 ore pe zi”, a povestit acesta pentru presa locală.

Liviu spune că este foarte dezamăgit de atitudinea amicilor săi, mai ales că aceștia nu l-au sunat pentru a-l întreba cum se simte, iar din acest motiv a decis să îi dea în judecată.

„I-am chemat în instanță să plătească toate cheltuielile pe care le-am plătit eu din cauza lor. Căci eu a trebuit să mi le plătesc din cauza prostiilor lor. Pe ei nici nu-i interesează de mine. Nu mă întreabă cum sunt sau dacă am nevoie de ajutor”, a mai spus Liviu pentru BihorJust.ro.

De precizat este că, procesul va avea loc pe data de 12 octombrie, la Judecătoria Oradea, atunci fiind primul termen.

Liviu s-ar putea să aibă nevoie și de o operație

În același timp, Liviu a mai precizat că s-a putea chiar să aibă nevoie și de o operație. Cel mai greu lucru pentru bărbat este faptul că nu își poate ridica nici măcar fiica în brațe, care cântărește doar 4 kilograme.

„Ei au râs şi s-au distrat. Dar eu am şi acum probleme şi s-ar putea să am nevoie de o operaţie. Am două vertebre fracturate din cauza acelei glume. Mi-au stricat nunta, la serviciu nu dau acelaşi randament, pentru că am dureri, nu pot să-mi ridic fetiţa de 4 kilograme în braţe, nu pot face nimic”, a mai declarat bărbatul, pentru Adevărul.

De asemenea, Liviu a mai precizat că le cere celor 4 nuntași suma de 20.000 de euro, însă aceasta i se pare una mică, având în vedere toate pagubele provocate de amicii săi.

„Dacă stau să socotesc toate cheltuielile, nunta distrusă, tratamentele, faptul că nu mai pot lucra şi s-ar putea să am probleme toată viaţa din cauza lor, acești 20.000 euro reprezintă doar 5% din ce daunele pe care mi le-au provocat”, a mai spus tânărul.