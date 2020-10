EL Radu a riscat și a câștigat! Cum a decurs vacanța cântărețului în Egipt

El Radu și Iuliana Beregoi

Compozitorul și interpretul EL Radu a lucrat cu nume mari la debutul lor precum Irina Rimes și Iuliana Beregoi. De curând, solistul s-a lansat și la noi cu o piesă de dragoste, însă înainte de acest eveniment a fost într-o vacanță exotică în Egipt.

"Chiar dacă nu se recomandă, eu am riscat și am mers în Egipt, într-o vacanță. M-am întors mai sănătos decât m-am dus. Am înotat în Marea Roșie, am făcut diving, am făcut safari prin deșertul Sahara, am vizitat sătucul Beduinilor, am băut din ceaiul lor și am mâncat pâine coaptă pe o tavă tipică. O vacanță de neuitat. De ce Egipt? Din motiv că sunt un împătimit de mitologia acestui popor, iar acasă am mai multe statui din panteonul respectiv. Egiptul l-am mai vizitat în 2006, pe când eram student la Limbi Străine, studiasem arabă la Chișinău, iar practica o făcusem în Cairo, respectiv, mi-a fost plăcut să revăd Egiptul. Iar acum m-am intors la muncă si abia astept sa vin in România sa fac lansarea piesei si sa lucrez la urmatoarele piese, caci voi avea colaborari surpriza", ne-a spus solistul.

EL Radu a lansat în România piesa "In lumea ta"

EL Radu a lansat alaturi de Cat Music piesa „În lumea ta”, un single despre iubire și despre dorința de a-ți petrece timpul alături de cel care ți-a furat inima. Compusă de către artist alături de Ivan Lincovschi și Ștefan Roșcovan, „În lumea ta” este o piesă ce are la bază povestea unui îndrăgostit care simte din ce în ce mai mult că iubirea își face loc în viața sa.

„«În Lumea Ta» este o piesă la care am muncit cel puțin jumătate de an și a avut mai multe variante. La început a avut cinci refrene, dar parcă nu era ce ne doream cu adevărat, iar când am început să scriem al șaselea refren am știut că este cel potrivit. Textul îmi aparține, am depus mult suflet să îl scriu și să mă întrec pe mine însumi, în calitate de textier. Linia melodică îi aparține colegului meu, Ivan Linkovsky, un sound producer cunoscut în Rusia, dar și în Republica Moldova. Mă bucur că a găsit timp să avem o colaborare exclusivă pentru proiectul «EL Radu». La aranjament a avut ceva de spus și Ștefan Roșcovan, un băiat mega talentat”, declară artistul.

Originar din Republica Moldova, EL Radu este redactor-prezentator de 12 ani și prezintă emisiunea Express Muzical, la Radio Moldova. De asemenea, artistul a activat și ca prezentator TV la Matinalul postului public de televiziune din Moldova, Moldova 1. Primul single din cariera sa muzicală a fost „Întotdeauna”, apoi au urmat piese precum „Iubirea eternă”, „Despre ea” și „Zov Liubvi”. EL Radu este cunoscut atât pentru modul în care compune, cât și pentru producția muzicală pe care o realizează, iar de-a lungul timpului a lucrat cu tineri artiști din România și nu numai.

El Radu, în vacanță în Egipt

EL Radu a colaborat cu Irina Rimes și Iuliana Beregoi la debutul lor

Lumea muzicală e mică și iată că solistul și compozitorul a avut ocazia de a lucra cu Irina Rimes și Iuliana Beregoi, cele mai cunoscute soliste din Moldova. "Pe Irina Rimes am cunoscut-o prin 2008, participăm des cu ea pe la festivaluri, concursuri naționale. Avea o aură artistică specială, chiar de era o aură crudă, nelucrată. Eu debutam atunci că artist și... eram la un concert, pe la nordul țării, Irina cântase niște coveruri, din câte țin minte, aveam un Demo și i l-am arătat. Țin minte, parcă a fost ieri, era piesă ei de debut, “M-ai Pierdut”. Cu piesă aia ea a dat lovitură deodată. Melodia a intrat pe radio, la mai multe posturi de Top. Avea chiar de pe atunci un timbru al ei, specific", a povestit EL Radu.

El Radu și Irina Rimes

Cât despre Iuliana Beregoi, solistul a povestit că "pe cea care acum este idolul copiilor și a unei bune părți de adolescenți, Iuliana Beregoi, am descoperit-o pe când avea vreo...8 ani, cred. Prezentăm și cântam la Ziua Orașului Orhei, de unde este ea originară. Acolo a cântat și ea câteva coveruri, dacă mai țin minte corect, ulterior am discutat cu părinții ei și... pe la 8 ani, Iuliana Beregoi lansa “O Nouă Dimineață”, piesă produsă de către mine și un vechi coleg de-al meu".